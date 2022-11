Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation

QUÉBEC, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Initmidation envers les élus municipaux de Saint-Constant

« Comme ancienne conseillère municipale, j'ai déjà été victime d'intimidation et j'ai subi les impacts de tels agissements sur ma vie personnelle et familiale.

Je suis donc extrêmement préoccupée par les informations qui révèlent aujourd'hui une telle situation envers les élus et les fonctionnaires municipaux de Saint-Constant.

Au cours de la dernière campagne électorale, alors que des candidats de tous les partis dénonçaient l'intimidation qu'ils subissaient, en particulier sur les médias sociaux, François Legault avait appelé à une prise de conscience collective sur cet enjeu.

Cependant, il est désolant de voir que, malgré cette reconnaissance du problème, la CAQ n'a pris aucune action concrète afin de mieux protéger nos élus municipaux, comme c'est le cas pour les députés du Québec.

Le gouvernement doit agir et mettre en place rapidement des mesures concrètes afin de permettre aux élus et employés municipaux de pouvoir exercer leurs fonctions dans un milieu sain et sans menaces ou intimidation. »

- Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse,Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]