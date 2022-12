Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation

QUÉBEC, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Québec est en retard dans les logements sociaux

« En matière de logements sociaux, la CAQ échoue lamentablement. Le premier ministre demande à être jugé sur ses résultats, or, les quelque 1000 logements sociaux livrés l'an dernier ne lui confèrent pas la note de passage. Loin de là!

Plutôt que de créer un nouveau programme (PHAQ), le gouvernement aurait dû moderniser et mieux financer le programme AccèsLogis. Ce programme a contribué, au cours des 25 dernières années, à la construction de milliers de logements sociaux et abordables, il est connu et apprécié des organismes, pourquoi le mettre de côté?

Il est urgent que le gouvernement de la CAQ offre le financement nécessaire, à la hauteur des réalités du terrain, afin d'accélérer la construction de logements sociaux pour les personnes et familles québécoises les plus vulnérables. Si rien n'est fait, si ce gouvernement persiste sur cette lancée, les retards dans la construction et la livraison de logements sociaux ne vont que s'accentuer. »

- Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]