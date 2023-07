Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation

QUÉBEC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Rencontre avec la ministre responsable de l'Habitation

« J'ai eu l'occasion, ce matin, de rencontrer la ministre responsable de l'Habitation afin de faire le point sur la crise du logement que nous vivons actuellement au Québec.

Je tiens d'abord à la remercier d'avoir accepté rapidement de me recevoir et de son ouverture face à la douzaine de propositions que je lui ai présentées pour aider les Québécoises et les Québécois à se trouver un toit et à faciliter leur accès à la propriété.

Nous avons notamment abordé l'ajout du concept de « zonage différencié » comme solution concrète et réaliste pour faire face au manque criant de logements abordables. Il s'agirait d'un outil additionnel à la disponibilité des municipalités pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs en matière de logement. Même s'il ne s'agit pas d'un remède unique au problème, cette importante proposition, supportée par de nombreux groupes en habitation, incluant des municipalités, est maintenant une piste de solution possible à envisager par la ministre.

J'ai également profité de cette rencontre pour proposer une refonte complète du formulaire de bail car il compte de nombreuses failles et ne semble plus adapté aux réalités d'aujourd'hui.

Enfin, la question de l'abordabilité des propriétés et la difficulté d'y avoir accès ont également fait partie de nos discussions. Sur ce point, nous croyons toujours qu'une augmentation du seuil maximal de remboursement de la TVQ de 300 000 $ à 500 000 $ pour les habitations neuves contribuerait à favoriser l'accès à la propriété pour tous.

J'ai apprécié la sensibilité de la ministre sur ces importants sujets et l'ouverture qu'elle a démontrée vis-à-vis nos propositions. »

- Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]