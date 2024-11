OTTAWA, ON, le 19 nov. 2024 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a fait la déclaration suivante pour souligner la Journée de l'entrepreneuriat féminin :

« Notre gouvernement comprend l'importance de la pleine participation des femmes à l'économie, surtout dans les domaines où elles sont sous-représentées, notamment en entrepreneuriat. Des études révèlent que les investissements dans des entreprises dirigées par des femmes produisent un meilleur rendement et que les entrepreneures sont plus susceptibles de prioriser des objectifs sociaux et environnementaux. D'ailleurs, en veillant à la participation pleine et égale des femmes, nous pourrions ajouter des milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada, et donc à son économie.

« Les données montrent clairement qu'une économie diversifiée est synonyme d'économie forte. Si les femmes réussissent, le Canada réussit lui aussi.

« C'est pourquoi nous avons investi dans des initiatives inédites permettant d'établir un meilleur écosystème de l'entrepreneuriat pour les femmes qui souhaitent lancer leur entreprise ou la faire croître. Notre gouvernement a élaboré la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat au Canada, une initiative dotée d'une enveloppe de près de 7 milliards de dollars qui aide des centaines de milliers de femmes à réaliser leurs rêves d'affaires en leur offrant un meilleur accès à des sources de financement, à des services-conseils, à des ressources sur les pratiques exemplaires, à des occasions de réseautage et à des services de mentorat.

« Notre gouvernement reconnaît qu'en plus d'investir directement dans l'entrepreneuriat féminin, il faut créer les conditions sociales propices à la réussite des femmes. Grâce à notre système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à 10 $ par jour, nous aidons les mères à bâtir leur carrière tout en donnant à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. Nous avons aussi bonifié les options relatives aux prestations parentales pour offrir à un plus grand nombre de femmes la liberté de poursuivre leur cheminement professionnel et adopté la Loi sur l'équité salariale pour assurer la rémunération égale des hommes et des femmes. Puis, nous mettons en œuvre le tout premier Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

« Ensemble, ces initiatives dotent les femmes des moyens de changer le paysage entrepreneurial, de briser les plafonds de verre et de bâtir une économie qui permet à chaque femme d'avoir des chances égales de réussir.

« À titre de députée de Mississauga-Streetsville, j'ai déposé en 2022 un projet de loi visant à faire du 19 novembre la Journée de l'entrepreneuriat féminin au Canada. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi pour rendre hommage aux femmes entrepreneures et propriétaires de petite entreprise, qui apportent une si grande contribution à notre économie et à nos communautés. »

