OTTAWA, ON, le 16 août 2023 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« J'ai été consternée d'apprendre que des actes de vandalisme ont été commis au Mémorial national du Canada à Vimy.

Comme l'ensemble de la population canadienne le sait, il s'agit d'un lieu sacré en hommage au sacrifice des 60 000 Canadiens qui ont donné leur vie pour protéger les libertés des citoyens de la France et de la Belgique, il y a plus de 100 ans, pendant la Première Guerre mondiale. Sur le Mémorial figurent les noms des personnes qui sont mortes en France et qui n'ont pas de sépulture connue. Il a été érigé en hommage à tous les Canadiens qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Ce mémorial devrait nous inciter à œuvrer en faveur d'une paix durable, pour laquelle les personnes qui sont honorées ici ont donné leur vie.

Des représentants canadiens sont en contact avec des représentants français pour transmettre tous les renseignements qui pourraient les aider dans leur enquête. Les représentants d'ACC travaillent actuellement de concert avec leurs collègues de Services publics et Approvisionnement Canada et de la Commonwealth War Graves Commission pour veiller à ce que les graffitis soient enlevés dès que possible.

Je condamne fermement cet acte de vandalisme ainsi que tous les autres actes répréhensibles qui sont commis sur des cénotaphes, des monuments commémoratifs de guerre et d'autres repères construits pour rappeler et honorer les sacrifices consentis par les Canadiens au nom de la paix. »

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Anciens combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]