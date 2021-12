OTTAWA, ON, le 9 déc. 2021 /CNW/ - La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a fourni un appui sans précédent aux petites entreprises et aux travailleurs du Canada. Nous savons que les petites entreprises sont le moteur de notre économie et l'âme de nos communautés, et c'est pourquoi nous avons agi rapidement en leur offrant des mesures de soutien essentielles, dont le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR).

« L'investissement de 2 milliards de dollars réalisé par le gouvernement du Canada dans le FARR a été un élément clé de nos programmes liés à la pandémie. Il a permis de soutenir les entreprises qui avaient besoin d'aide supplémentaire ou qui n'étaient pas admissibles aux autres mesures. Grâce à la mise en œuvre rapide du programme par l'entremise des agences de développement régional, 156 000 emplois ont pu être préservés au Canada, et 25 000 entreprises et organismes de soutien aux entreprises ont pu recevoir l'aide nécessaire pour garder leurs portes ouvertes, payer leurs employés et se relever de la pandémie.

« Nous remercions la vérificatrice générale et son bureau de leur important travail. Leur rapport confirme que le programme a atteint ses objectifs en fournissant un soutien à des milliers d'entreprises, d'organismes et de travailleurs partout au pays, au moment où ils en avaient le plus besoin. Le Bureau du vérificateur général a relevé des points positifs, notamment le fait que nous étions prêts et disposés à soutenir la mise en œuvre du programme par l'entremise des agences de développement régional, et à offrir de l'aide à des milliers d'entreprises. Il a également souligné l'important appui versé aux groupes sous-représentés dans le cadre du Fonds.

« Nous apprécions les commentaires et la rétroaction du Bureau du vérificateur général. Le gouvernement est déterminé à travailler sans relâche à l'amélioration des programmes et services qu'il offre aux Canadiens. Les conclusions de cet audit, jumelées aux leçons que nous avons apprises au moment de fournir ces mesures d'aide dans le contexte de la pandémie, nous permettront de renforcer notre capacité à continuer de soutenir les entreprises et les travailleurs canadiens pendant la pandémie et au cours de la reprise, mais aussi de répondre aux prochaines crises. »

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

