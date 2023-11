OTTAWA, ON, le 21 nov. 2023 /CNW/ - La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des pêches :

« Aujourd'hui est un moment pour se rappeler à quel point cette industrie est importante pour le Canada. Les pêches sont au cœur de nombreuses collectivités autochtones et côtières, comme celle où je vis. En 2022, le Canada a exporté pour plus de 8 milliards de dollars de poissons et de fruits de mer vers plus d'une centaine de pays dans le monde. La demande mondiale de poissons et de fruits de mer de qualité supérieure, et provenant de sources durables, continue de croître, et le Canada a ce qu'il faut pour réussir ― une main-d'œuvre hautement qualifiée, une industrie bien réglementée, et des produits réputés dans le monde entier pour leur qualité, leur valeur, leur variété, et leur durabilité exceptionnelles.

« En plus d'être un moteur économique majeur pour nos régions, les pêches, les océans, les habitats aquatiques, et les voies maritimes revêtent également une grande importance sociale, culturelle, et spirituelle pour de nombreux peuples autochtones. Nous restons déterminés à faire respecter les droits de pêche des Autochtones, y compris le droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles, ainsi que le droit de pêcher pour assurer une subsistance convenable.

« Pour nous assurer que les pêches du Canada continuent à prospérer pour les générations à venir, nous prenons des décisions qui sont éclairées par des avis scientifiques, des politiques sur les pêches, et des consultations, ainsi que sur les interactions entre les activités sociales et économiques et toute considération d'ordre culturel et relative aux Autochtones. Tenir à jour des données fiables et en temps opportun sur les pêches est une priorité pour notre gouvernement, et le MPO dispose d'un certain nombre de sources d'information, qui lui permettent de surveiller efficacement les pêches et d'intégrer les données dans le processus décisionnel.

« À l'occasion de la Journée mondiale des pêches, et tout au long de l'année, je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux et celles qui se lèvent tôt chaque matin et risquent leur vie sur l'eau pour nourrir les Canadiens et le monde entier, et pour garantir le dynamisme de notre économie. »

