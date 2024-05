Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer Yom HaShoah, le Jour commémoratif de l'Holocauste

OTTAWA, ON, le 5 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, et Deborah Lyons, envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, ont fait la déclaration suivante :

« Ce soir, au coucher du soleil, débute Yom HaShoah, le Jour commémoratif de l'Holocauste (Shoah en hébreu). Cette tragédie constitue l'un des évènements les plus abominables de l'histoire humaine.

En cette journée de devoir de mémoire et d'introspection, nous faisons le serment de ne jamais oublier les victimes de l'Holocauste. Plus de 6 millions de personnes juives - hommes, femmes et enfants - ont été torturées, persécutées et assassinées par le régime nazi et ses acolytes. Un demi-million de Roms et d'autres membres de communautés minoritaires et vulnérables, dont des personnes en situation de handicap, ont subi le même sort. Ce très sombre chapitre du passé est porteur de traumatismes intergénérationnels pour les populations de nombreux pays, y compris celle du Canada.

Yom HaShoah est le moment d'honorer la mémoire des victimes de l'Holocauste et d'offrir du soutien à leur descendance. Nous tenons à saluer les gens qui œuvrent chaque jour pour que la Shoah et ses effets dévastateurs ne soient jamais niés, minimisés, déformés, ni oubliés. Le gouvernement du Canada est déterminé à lutter contre la montée de l'antisémitisme et du déni de l'Holocauste. C'est notamment pourquoi, dans le budget de 2024, nous avons alloué plus de 273 millions de dollars au futur Plan d'action du Canada pour lutter contre la haine, qui comprend également des fonds pour soutenir le mandat de l'envoyée spéciale pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme.

De plus, le budget de 2024 prévoit aussi la création d'un nouveau programme national de commémoration de l'Holocauste. Ce dernier appuiera des projets visant à garder la mémoire de l'Holocauste bien vivante et à améliorer la compréhension et les attitudes à l'égard de l'antisémitisme.

Nous vous invitons à en apprendre davantage sur la Shoah et ses répercussions, à découvrir les récits des personnes qui y ont survécu et ceux des disparus, et à réfléchir aux préjugés et à la haine qui ont causé ces atrocités. Ensemble, continuons à choisir la voie d'un leadership courageux. »

