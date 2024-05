Déclaration de la ministre Khera à propos de l'incident du Komagata Maru

Aujourd'hui, nous nous remémorons l'incident du Komagata Maru survenu en 1914, un événement marquant dans l'histoire canadienne.

OTTAWA, ON, le 23 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous nous souvenons d'un événement marquant dans l'histoire canadienne : l'arrivée du navire à vapeur Komagata Maru dans la baie Burrard, à Vancouver, en 1914.

Le Komagata Maru transportait 376 personnes sikhes, musulmanes et hindoues d'origine sud-asiatique. Comme de nombreux immigrants cherchant une vie meilleure au Canada, ces passagers portaient en eux l'espoir d'un nouveau départ pour leur famille. Toutefois, ils se sont plutôt heurtés aux politiques d'immigration discriminatoires et racistes de l'époque, quand les autorités leur ont refusé l'entrée au pays, dès leur arrivée.

Pendant les deux mois qui ont suivi, le Komagata Maru est resté amarré dans le port de Vancouver. Si quelques passagers sont autorisés à entrer au Canada, les autres sont restés à bord, parfois privés d'eau et de nourriture pendant plusieurs jours. Malgré les nombreuses protestations de la communauté sud-asiatique au Canada, le navire a été contraint de retourner en Inde, où de nombreux passagers ont malheureusement été emprisonnés et d'autres tués.

Cet incident demeure un chapitre sombre de notre histoire. Bien qu'il soit impossible de réparer les torts passés, en 2016, le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses officielles à la Chambre des communes pour le rôle qu'a joué le gouvernement du Canada dans cet incident.

Aujourd'hui, en nous remémorant l'incident du Komagata Maru, nous réaffirmons notre opposition au racisme, à la discrimination et à la haine. C'est dans cette optique que nous nous sommes engagés à réaliser des investissements sans précédent de plus de 200 millions de dollars dans les stratégies canadiennes visant à combattre le racisme, et de 173 millions de dollars dans le tout premier Plan d'action de lutte contre la haine.

En tant que ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, je vous invite à réfléchir à cette période de notre histoire et à honorer la mémoire de ceux et celles qui en ont souffert. Ensemble, réaffirmons notre engagement à faire du Canada un pays où tout le monde peut s'épanouir et prospérer.

