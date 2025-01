Le gouvernement du Canada souligne le Thaï Pongal

OTTAWA, ON, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés tamoules partout au Canada pour célébrer le Thaï Pongal, aussi appelé la fête des récoltes.

D'une durée de quatre jours, le Thaï Pongal a lieu après le solstice d'hiver et permet de souligner la période de la récolte du riz. Il marque le retour des journées plus longues et d'un soleil qui redonne vie à nos sens.

Le Thaï Pongal est principalement fêté par les communautés tamoules. Dans le calendrier tamoul, thaï est d'ailleurs le nom du mois de janvier. Quant au mot pongal, il vient d'un mot tamoul qui signifie « bouillir ». C'est aussi le nom donné à un plat de riz préparé pendant cette période. Durant les célébrations, il est de coutume de demander à son entourage si le riz a bouilli, une expression symbolique des rituels de cette fête millénaire.

Les fêtes tamoules sont aussi des célébrations canadiennes. C'est pourquoi, en 2016, le gouvernement du Canada a désigné janvier comme le Mois du patrimoine tamoul. À l'occasion du Thaï Pongal, je souhaite à toutes les personnes qui le célèbrent des festivités remplies de joie, d'amour et de moments en famille.

