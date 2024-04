Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine sikh

OTTAWA, ON, le 1er avril 2024 /CNW/ - C'est le début du Mois du patrimoine sikh, tout au long duquel nous mettons en lumière la vaste contribution des communautés sikhes au Canada.

On retrouve au Canada l'une des plus grandes diasporas sikhes au monde, puisque plus de 750 000 personnes de confession sikhe vivent au pays. Les premiers immigrants sikhs sont arrivés en 1906 et n'ont cessé depuis de contribuer à nos communautés et à notre pays.

Le Mois du patrimoine sikh est l'occasion idéale de célébrer l'histoire, la culture et les traditions des communautés sikhes au Canada, lesquelles sont basées sur le don de soi et la compassion. C'est également le moment de mettre en lumière les innombrables réalisations des personnes sikhes, qu'elles relèvent des domaines de la politique, des affaires, des arts, de la médecine ou de l'éducation.

Le sikhisme est la 5e religion la plus pratiquée dans le monde. Son fondateur, le gourou Nanak Dev Ji, est reconnu pour avoir voulu partager des valeurs d'égalité, d'humanité et d'unité tout au long de sa vie.

Le 13 avril, les communautés sikhes partout dans le monde soulignent la fête de Vaisakhi, qui commémore la fondation du sikhisme et rend hommage aux enseignements et à l'héritage spirituel des 10 gourous et du livre saint Guru Granth Sahib Ji, lequel continue d'inspirer des millions de personnes aux quatre coins de la planète.

C'est dans cette optique que nous nous engageons à continuer de faire tomber les barrières systémiques auxquelles se heurtent les personnes sikhes et racisées au Canada. Nous réaliserons cet objectif en mettant de l'avant la stratégie canadienne de lutte contre le racisme, ainsi que le tout premier plan d'action du Canada pour combattre la haine. Nous allons poursuivre nos efforts en vue de faire du Canada un pays encore plus inclusif pour tout le monde.

En ce Mois du patrimoine sikh, rappelons-nous que la diversité fait notre force, et que notre force tient dans notre unité.

Joyeux Mois du patrimoine sikh!

SOURCE Patrimoine canadien

