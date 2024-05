Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine asiatique

OTTAWA, ON, le 1er mai 2024 /CNW/ - Bon Mois du patrimoine asiatique à tout le Canada!

Le thème retenu cette année pour le Mois du patrimoine asiatique est « Honorer le passé, accueillir l'avenir : mettre en valeur le patrimoine asiatique au Canada ». En tout, environ 20 % de la population canadienne est originaire de l'un des quelque 50 pays d'Asie.

Depuis plus de 200 ans, les Canadiennes et Canadiens d'origine asiatique ont contribué à faire du Canada le pays que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Que ce soit dans les arts, les sports, les sciences, la finance, la politique ou la justice sociale, leur contribution se fait sentir dans tous les secteurs de notre société.

Malheureusement, les communautés asiatiques font encore face à des défis au pays, notamment les barrières systémiques, le racisme et la discrimination.

Pour remédier à cette situation, notre gouvernement a investi plus de 260 millions de dollars depuis 2018-2019 dans deux stratégies canadiennes pour lutter contre le racisme systémique et la discrimination, et dans le tout premier Plan d'action national de lutte contre la haine.

Alors que nous poursuivons notre travail, le budget de 2024 propose de consacrer 273,6 millions de dollars sur 6 ans, dès 2024-2025, et 29,3 millions annuellement par la suite, au Plan d'action national de lutte contre la haine. Cette somme servira à sensibiliser la population et à réformer les services d'application de la loi, à freiner la hausse des crimes haineux, à rendre nos communautés plus sécuritaires, à lutter contre la radicalisation et à accroître le soutien aux victimes.

En mai, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à souligner le Mois du patrimoine asiatique et à en apprendre plus sur les cultures asiatiques dans toute leur diversité.

Excellent Mois du patrimoine asiatique à tout le monde!

