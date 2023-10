L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des personnes en situation de handicap, fait une déclaration pour marquer le Mois canadien de l'histoire islamique

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2023 /CNW/ - C'est le début du Mois canadien de l'histoire islamique, et pour la toute première fois, nous le célébrons avec le soutien d'Amira Elghawaby, première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie.

Les communautés musulmanes ont joué un rôle considérable dans le façonnement du Canada que nous connaissons aujourd'hui. Lors du premier recensement officiel, en 1871, on dénombrait une dizaine de personnes musulmanes au pays. Aujourd'hui, près de 5 % de la population canadienne est musulmane, représentant un large éventail de milieux et tirant ses origines de tous les continents.

Chaque jour, l'importante contribution des Canadiennes et Canadiens musulmans se fait sentir dans toutes les formes d'art et les disciplines universitaires. Cette diversité culturelle et intellectuelle contribue à faire du Canada un pays dynamique et inclusif.

Alors que nous célébrons la riche histoire et les nombreuses réalisations des personnes musulmanes, force est de constater les effets dévastateurs de l'islamophobie et les obstacles auxquels la communauté musulmane se heurte encore aujourd'hui. La haine, l'islamophobie et la discrimination sous toutes ses formes n'ont pas leur place au Canada. C'est pourquoi notre gouvernement a déployé des efforts considérables ces dernières années.

La nomination d'Amira Elghawaby en tant que première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie est une étape majeure dans notre combat contre la haine et l'islamophobie. À l'aide de ses vastes connaissances et de son expérience, Amira Elghawaby agit comme conseillère auprès du gouvernement du Canada dans son combat contre l'islamophobie en sol canadien.

En tant que ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des personnes en situation de handicap, je me tiens aux côtés de la représentante spéciale Amira Elghawaby afin d'assurer que les personnes musulmanes se sentent en sécurité et respectées au Canada.

En ce Mois canadien de l'histoire islamique, profitons des activités, des célébrations et des conférences organisées d'un bout à l'autre du pays afin d'en apprendre plus sur les différentes communautés musulmanes d'ici.

La diversité est une réalité; l'inclusion est un choix; et l'union des deux constitue la plus grande force de notre pays.

Je vous souhaite un excellent Mois canadien de l'histoire islamique!

