Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine

OTTAWA, ON, le 31 août 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, nous célébrons la contribution inestimable des personnes d'ascendance africaine au Canada et dans le monde entier.

Depuis des générations, les personnes d'ascendance africaine jouent un rôle primordial dans différents domaines de la société canadienne, entre autres les sciences, le sport, la politique, les affaires, la recherche, l'éducation et les arts. Elles ont aidé à façonner l'identité canadienne et chaque jour leur savoir-faire, leurs efforts et leur contribution rendent nos communautés plus prospères et dynamiques.

Cette journée est aussi l'occasion de réfléchir aux chapitres douloureux de l'histoire du Canada et aux défis particuliers que doivent encore relever les personnes d'ascendance africaine au quotidien, tels que les obstacles systémiques, le racisme et la discrimination.

Le gouvernement du Canada croit fermement aux bienfaits de l'inclusion pour construire un pays fort, juste et prospère pour les générations à venir. C'est ce principe qui a motivé notre engagement à soutenir la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations unies, en 2018. Le Canada est ainsi devenu le premier pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à reconnaître officiellement la Décennie des Nations unies.

Depuis, nous avons réservé jusqu'à 872 millions de dollars pour des mesures axées sur les personnes noires, dans des domaines allant de la justice raciale à l'entrepreneuriat en passant par la dignité économique. Des projets transformateurs ‒ tels que le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs et l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada ‒ soutiennent les communautés noires et renforcent la capacité des organismes communautaires dirigés par des personnes noires, axés sur elles et à leur service dans l'ensemble du pays.

Alors que la Décennie des Nations Unies va de 2015 à 2024, nous avons annoncé en février dernier la prolongation jusqu'en 2028 des efforts du gouvernement fédéral déployés dans ce contexte, au pays, en vue de promouvoir l'équité et une plus grande autonomie des communautés noires. En avril, j'ai également signalé l'intention du Canada de soutenir l'appel du Forum permanent des Nations unies sur les personnes d'ascendance africaine en faveur d'une deuxième Décennie.

À l'occasion de la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, je réitère notre engagement à aider les communautés noires du Canada à réaliser leur plein potentiel ainsi qu'à bâtir un avenir meilleur, plus juste et plus inclusif pour tous et toutes.

