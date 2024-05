En cette Journée du patrimoine néerlandais, soulignons l'apport remarquable des Canadiennes et Canadiens d'origine néerlandaise au tissu culturel de notre pays

OTTAWA, ON, le 5 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, partout au Canada, nous soulignons la Journée du patrimoine néerlandais.

Nous profitons de ce moment pour reconnaître et célébrer l'apport significatif - passé et présent - des Canadiennes et Canadiens d'origine néerlandaise à notre vie sociale, culturelle et économique. Le 5 mai, c'est également la Journée de la Libération aux Pays-Bas, en mémoire de la fin de l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

On dénombre au Canada plus d'un million de personnes d'origine néerlandaise, la communauté s'étant établie dans l'Ouest canadien dès les années 1890. Durant les années 1920, les Canadiennes et Canadiens d'origine néerlandaise sont devenus essentiels à notre économie. Ils travaillaient dans les fermes, les usines et les foyers. Beaucoup d'autres ont immigré au Canada après la Seconde Guerre mondiale.

Souvenons-nous des sacrifices consentis par les anciens membres des Forces armées canadiennes au moment de la libération des Pays-Bas, et honorons leur mémoire.

En tant que ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je vous invite à en apprendre davantage sur le patrimoine néerlandais et les nombreux rôles que les Canadiennes et Canadiens d'origine néerlandaise ont joués dans l'édification de notre pays.

SOURCE Patrimoine canadien

