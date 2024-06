La ministre Kamal Khera fait une déclaration à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme

OTTAWA, ON (territoire traditionnel algonquin non cédé), le 27 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons la Journée canadienne du multiculturalisme, une occasion de rendre hommage aux nombreuses personnes et communautés du monde entier qui ont choisi de vivre au Canada.

L'identité collective de notre pays repose sur la reconnaissance que nos différentes langues, traditions et croyances enrichissent notre tissu social. De fait, en 1971, le Canada a été le premier pays au monde à adopter une politique officielle portant sur le multiculturalisme. Cet engagement a ensuite été enchâssé dans la Loi sur le multiculturalisme canadien, en 1988.

Notre gouvernement demeure déterminé à combattre le racisme systémique et la discrimination à l'aide de politiques telles que notre récente stratégie de lutte contre le racisme. Cette stratégie témoigne de nos efforts inlassables en vue d'éliminer toutes formes d'inégalités, et ce, dans le but de rendre le Canada plus équitable pour toute sa population.

La Journée canadienne du multiculturalisme est le moment idéal pour célébrer la pluralité des cultures qui nous renforcent collectivement, et pour réitérer notre engagement envers l'équité et l'inclusion. À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je vous invite à prendre part à la panoplie d'activités offertes dans votre milieu pour souligner cette occasion.

Bonne Journée du multiculturalisme!

SOURCE Patrimoine canadien

