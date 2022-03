MONCTON, NB, le 8 mars 2022 /CNW/ - Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), a fait la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale des femmes :

« Chaque jour, les femmes et les filles enrichissent nos communautés, notre pays et notre monde. En cette Journée internationale des femmes, je vous invite à vous joindre à moi pour célébrer toutes les femmes et les filles qui nous inspirent par leur leadership, leur force, leur expertise, leurs connaissances et leurs actions au quotidien.

Nous sommes tous gagnants lorsque les femmes - y compris les femmes noires et racialisées, les femmes autochtones, les immigrantes, les femmes LGBTQ2, les femmes âgées et les femmes ayant des limitations d'activités - ont des chances égales de contribuer à l'économie, de participer pleinement à la société et d'atteindre leurs objectifs personnels et professionnels.

Depuis le début de la pandémie, les inégalités se sont exacerbées et ont des répercussions sur le travail, la sécurité économique et le bien-être des femmes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous assurer que les femmes ne sont pas laissées pour compte et qu'elles disposent du soutien et des ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs.

Investir dans le succès des femmes signifie d'assurer le succès de l'économie canadienne. En faisant progresser l'équité entre les genres, le Canada pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire.

Nous savons que, pour rebâtir en mieux, notre reprise économique doit profiter à tous, y compris aux femmes. C'est pourquoi notre gouvernement a mis de l'avant des initiatives, comme la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, la mise en place d'un système national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le renforcement de la diversité dans la gouvernance d'entreprise et l'avancement d'un plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre.

Je suis fière que mon ministère - l'APECA - ait investi près de 79 millions de dollars au cours des cinq dernières années dans des organisations appartenant à des femmes ou dirigées par des femmes partout au Canada atlantique, ce qui a permis de créer environ 975 emplois et d'en protéger environ 4 000.

En aidant un plus grand nombre de femmes entrepreneures à prospérer, à développer leur entreprise et à être concurrentielle, nous bâtissons une économie plus forte et plus inclusive pour tous les Canadiens de l'Atlantique.

