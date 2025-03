OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le Canada continue de faire face à une crise de santé publique tragique qui n'épargne aucune communauté. La crise des drogues toxiques et des surdoses est alimentée par un approvisionnement dangereux en drogues illégales. Les effets dévastateurs sont visibles et ressentis dans nos familles. Chaque perte de vie causée par cette crise a un impact tragique sur les amis, les familles et les communautés.

Les données nationales publiées aujourd'hui montrent une diminution de 12% des décès par surdose. Les décès de janvier à septembre 2024 étaient inférieurs à ceux de la même période en 2023.Il s'agit de la troisième publication de données trimestrielles d'affilée qui montre une tendance à la baisse.

Plusieurs facteurs pourraient contribuer à cette réduction, notamment l'expansion de la distribution de la naloxone. Les trousses de naloxone ont réussi à renverser des milliers de surdoses au Canada. Il est important que les Canadiennes and les Canadiens puissent avoir accès à la naloxone et savoir quand et comment l'utiliser. Cette réduction peut être attribuée en partie à un large éventail d'investissements pour faire face directement à cette crise de santé publique.

Les efforts de prévention, d'éducation et de sensibilisation sont un élément important de notre approche pour y remédier. La campagne Soyez au fait éduque et mobilise les jeunes sur les risques de la consommation d'opioïdes, sur la façon d'utiliser la naloxone et sur la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose.

Pour aider les municipalités et les communautés autochtones à répondre rapidement à leurs besoins urgents, nous fournissons 150 millions de dollars par l'entremise du Fonds d'urgence pour le traitement. Le fonds fournira un large éventail d'interventions urgentes pour renforcer la capacité locale à soutenir les communautés les plus touchées.

Tous les ordres de gouvernement doivent travailler ensemble pour s'assurer que des soutiens sociaux et de santé sont disponibles afin que les gens obtiennent l'aide dont ils ont besoin. Nous devons continuer d'investir dans des mesures globales comprenant la prévention, la réduction des risques, l'application de la loi, le traitement et le rétablissement. La dépendance peut être différente pour chacun. Les personnes en difficulté doivent avoir accès à une gamme de soutiens et de services de soins de santé.

Pour faire face à cette crise, nous devons nous attaquer au problème sous tous les angles. Tous les ordres de gouvernement et les communautés doivent travailler ensemble sur des solutions à multiples facettes qui permettent aux gens de prendre soin de nos communautés et de les protéger. Bien que les baisses que nous constatons soient encourageantes, nous continuerons de surveiller de près les tendances et d'adapter notre réponse à cette crise pour protéger la santé et la sécurité de nos communautés.

L'honorable Ya'ara Saks, C.P., députée

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Callum Haney, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407; Relations avec les médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]