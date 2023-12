Déclaration de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé à propos de la crise de surdoses

OTTAWA, ON, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Nous sommes en plein cœur de l'une des plus graves crises de santé publique de l'histoire de notre pays. Aucune communauté n'a été épargnée par cette crise des drogues toxiques et de surdoses sans précédent, et beaucoup de personnes au Canada ont perdu des parents, des amis et des êtres chers.

Les données nationales sur les méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants publiées aujourd'hui sont le reflet de cette tragique réalité, et le nombre de décès associés aux opioïdes au Canada demeure élevé. Au cours de la première moitié de 2023, 3 970 personnes ont perdu la vie, et nous avons maintenant perdu 40 642 personnes par décès apparemment lié à une intoxication aux opioïdes au Canada depuis 2016. Il ne fait aucun doute que cette crise est lourde de conséquences pour les personnes, leurs familles et leurs communautés. Chaque vie perdue compte. Nous devons employer tous les outils dont nous disposons pour mettre fin à cette crise et sauver des vies.

Le gouvernement du Canada a lancé cet automne la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (SCDAS) renouvelée. Il s'agit d'une approche exhaustive et fondée sur la compassion qui est centrée sur la promotion de la santé publique et de la sécurité publique. Il s'agit de notre modèle global, mis au point au Canada, pour donner aux ministères et aux organismes fédéraux un cadre en vue d'aborder collectivement les risques associés à la consommation de substances de même que la crise de surdoses. La SCDAS aide les gens à avoir accès aux mesures de soutien et aux services de traitement, de réduction des risques ou de rétablissement dont ils ont besoin, là et quand ils en ont besoin.

Chaque personne qui consomme des substances suit son propre cheminement et a ses propres besoins particuliers. Nous devons voir ces personnes. Nous devons être là pour elles. Et nous devons disposer de tous les outils existants pour les guider vers le rétablissement.

C'est pourquoi, en nous appuyant sur les données, nous continuons d'investir dans des organismes et des initiatives qui s'occupent de dossiers relatifs à la consommation de substances et qui fournissent du soutien aux Canadiennes et Canadiens. Il s'agit d'organismes profondément ancrés dans leurs communautés, qui bénéficient de la confiance de leur clientèle et qui possèdent les connaissances directes requises pour véritablement transformer la vie des gens. Je suis profondément reconnaissante pour tout le travail accompli partout au pays par divers organismes, chefs de file et communautés.

Nous assurons un suivi de nos interventions en santé publique et nous pouvons observer là où elles fonctionnent. Entre octobre 2017 et juillet 2023, il a été possible d'intervenir lors de plus de 50 000 surdoses dans des sites de consommation supervisés partout au Canada. Il y a également eu plus de 260 000 aiguillages pour diriger les gens vers des services sociosanitaires, dont des soins médicaux primaires, du counseling, du soutien au logement et du soutien à l'emploi. Grâce à la diffusion de ces données dans le tout nouveau Tableau de bord des sites de consommation supervisée, nous contribuons aussi à la sensibilisation aux avantages de ces sites.

Nous avons tous et toutes un rôle à jouer dans la lutte contre cette crise de santé publique. Nous savons qu'il est essentiel de travailler en collaboration avec nos partenaires : communautés, provinces, territoires, communautés autochtones, ordres professionnels, organismes de réglementation, personnes avec une expérience vécue et vivante et professionnels de la santé. Partout au pays, les Canadiennes et les Canadiens peuvent contribuer en traitant les personnes qui ont besoin de soutien avec compassion, en se renseignant sur la consommation de substances et les dépendances, de même qu'en apprenant comment administrer de la naloxone. Nous avons tous et toutes la capacité de transformer la situation une vie, une histoire, une personne à la fois.

Nous continuerons de travailler tous les jours en vue de sauver des vies afin d'éviter que d'autres familles, d'autres amis et d'autres communautés perdent des êtres chers.

L'honorable Ya'ara Saks, C.P., députée

