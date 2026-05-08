GATINEAU, QC, le 8 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a fait la déclaration suivante pour marquer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, qui aura lieu le 9 mai.

« En cette Journée mondiale des oiseaux migrateurs, nous célébrons les oiseaux qui parcourent des distances inimaginables. Du minuscule colibri à gorge rubis à la sterne arctique, championne des longs parcours, les oiseaux enrichissent nos vies et jouent un rôle essentiel dans le maintien d'écosystèmes sains et résilients pour le bien des collectivités de partout sur la planète.

« Les oiseaux sont de précieux indicateurs de l'état de la biodiversité au Canada et ils sont parmi les témoins les plus facilement accessibles de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Lorsque les oiseaux et leurs habitats sont en bonnes conditions, nous savons que l'humain en bénéficie également. Qu'ils pollinisent les plantes ou aident à éliminer les ravageurs, les oiseaux contribuent à l'équilibre des écosystèmes et font partie intégrante de notre quotidien, facilitant concrètement les rapprochements avec la nature et les espèces sauvages.

« Au cours des 50 dernières années, l'Amérique du Nord a vu disparaître environ trois milliards d'oiseaux, en grande partie à cause des activités humaines qui les affectent tout au long de leur vie. Des centaines d'espèces d'oiseaux, dont de nombreux oiseaux migrateurs, peuplent les riches paysages du Canada, mais ces populations sont confrontées à des défis de plus en plus nombreux, ici et partout dans le monde. C'est pourquoi le gouvernement du Canada agit en s'attaquant aux menaces qui pèsent sur les oiseaux migrateurs comme la perte d'habitat et les changements climatiques, et qu'il soutient les travaux menés avec de nombreux partenaires, notamment d'autres gouvernements, des peuples autochtones, des organisations à but non lucratif, des communautés et des citoyens scientifiques. La stratégie en faveur de la nature récemment publiée par le Canada est centrée sur la protection et la restauration des habitats essentiels et sur la réalisation de nos engagements visant à protéger 30 % des terres et des eaux au Canada d'ici 2030, en approfondissant nos partenariats et en recourant à des solutions novatrices dans l'intérêt de la nature et de la population canadienne.

« Tout le monde au Canada peut jouer un rôle déterminant dans la conservation des oiseaux en posant des gestes simples, notamment en plantant des arbres et des plantes indigènes ou en adaptant les fenêtres pour que les oiseaux les voient. Nettoyer régulièrement les mangeoires chez soi, réduire l'utilisation de pesticides, produire moins de déchets, choisir des produits respectueux des oiseaux et participer à des projets de science citoyenne peuvent également contribuer à protéger les oiseaux.

« Chaque geste, petit ou grand, peut contribuer au bien des oiseaux. Célébrons cette journée spéciale en travaillant ensemble à la création d'un monde respectueux de la nature pour les oiseaux, ici et partout ailleurs. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]