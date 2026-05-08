/R E P R I S E -- Avis aux médias - La secrétaire d'État (Nature) Nathalie Provost mettra en lumière la nouvelle stratégie pour la nature du Canada en Estrie/ English
Nouvelles fournies parEnvironnement et Changement climatique Canada
08 mai, 2026, 06:00 ET
BROMONT, QC, le 7 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, soulignera la nouvelle stratégie pour la nature visant à protéger l'environnement naturel au Canada. Elle sera accompagnée de Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi.
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Date :
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Le vendredi 8 mai 2026
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Heure :
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10 h (HAE)
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Lieu :
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Pavillon d'accueil du parc des Sommets
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44, chemin des Carrières
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Bromont (Québec)
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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada
Personnes-ressources: Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]
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