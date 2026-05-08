BROMONT, QC, le 7 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, soulignera la nouvelle stratégie pour la nature visant à protéger l'environnement naturel au Canada. Elle sera accompagnée de Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi.

Date : Le vendredi 8 mai 2026 Heure : 10 h (HAE) Lieu : Pavillon d'accueil du parc des Sommets

44, chemin des Carrières

Bromont (Québec)

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]