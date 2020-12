Prendre soin de vous : Nous sommes conscients que nous soulignons le cinquième anniversaire du rapport de la Commission de vérité et réconciliation pendant une période difficile pour beaucoup de personnes et que nos efforts visant à rendre hommage aux victimes et à leurs familles peuvent constituer un rappel malvenu pour les personnes qui ont vécu des situations difficiles en raison de politiques gouvernementales qui ont été appliquées pendant des générations et qui étaient préjudiciables aux Autochtones. Nous encourageons toutes les personnes qui estiment avoir besoin de soutien en ce moment à demander de l'aide. Sachez que des services de soutien sont toujours accessibles par l'entremise de la Ligne d'écoute d'espoir au 1-855-242-3310 (sans frais) ou en utilisant l'outil de clavardage en ligne à espoirpourlemieuxetre.ca accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

OTTAWA, ON, le 15 déc. 2020 /CNW/ - À l'occasion du cinquième anniversaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous prenons le temps de réfléchir au passé de notre pays et au rôle que nous devons tous jouer en vue de rendre le Canada meilleur et plus équitable pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Le régime des pensionnats est une tragédie née des politiques coloniales de l'histoire du Canada et il fut lourd de conséquences pour la culture, le patrimoine, les langues, les familles et les communautés autochtones. Nous reconnaissons que les politiques coloniales préjudiciables ont causé un traumatisme intergénérationnel qui se fait encore sentir aujourd'hui.

Il y a cinq ans, le gouvernement du Canada a reçu le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation (CVR). Les personnes touchées directement ou indirectement par les séquelles laissées par le régime des pensionnats ont raconté leurs histoires et leurs expériences à la Commission pour que tous les Canadiens puissent connaître la vérité et les répercussions tragiques et douloureuses que ce régime a eues sur les survivants et leurs familles. Au moyen de 94 appels à l'action, la Commission a établi une voie à suivre par tous les Canadiens pour favoriser la réconciliation.

Des 94 appels à l'action du rapport, 76 relèvent de la responsabilité unique ou partagée du gouvernement du Canada. À l'heure actuelle, grâce à une collaboration avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux et avec d'autres partenaires clés, 80 % des appels à l'action ont été menés à terme ou sont en bonne voie de l'être. Les lois fédérales portant sur les langues autochtones, les investissements dans l'éducation, la santé et les activités de commémoration ainsi que les efforts visant à assurer la sécurité des femmes et des filles, des personnes LGBTQ et des personnes bispirituelles autochtones jouent un rôle essentiel dans le rétablissement des relations avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

Les cinq premiers appels demandaient la prise de mesures de responsabilisation et la mise en œuvre des réformes nécessaires pour empêcher que des enfants et des jeunes soient retirés de leur famille et de leur communauté. Grâce à l'adoption de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis et à la réalisation d'investissements importants, la compétence à l'égard des enfants et des jeunes relèvera des collectivités autochtones pour que celles-ci puissent veiller à ce qu'ils se forgent une identité personnelle et culturelle solide, laquelle est nécessaire pour améliorer les résultats dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'économie.

En septembre dernier, nous avons présenté le projet de loi C-5 à la Chambre des communes afin de répondre à l'appel à l'action no 80 en créant au Canada une Journée nationale de vérité et de réconciliation. Cette journée servira à rendre hommage aux survivants, à leurs familles et à leurs collectivités, et à s'assurer que la commémoration de l'histoire et des séquelles des pensionnats demeure un élément essentiel du processus de réconciliation.

Le projet de loi C-8 a été présenté afin de répondre à l'appel à l'action no 94 et permettra de modifier le serment de citoyenneté pour que les nouveaux arrivants au Canada puissent affirmer leur engagement à respecter les droits et les traités des peuples autochtones. En réponse à l'appel à l'action no 93, des travaux sont en cours pour veiller à ce qu'un nouveau guide d'étude sur la citoyenneté présente une histoire du Canada plus inclusive, fasse état des contributions importantes des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et comprenne de l'information permettant de comprendre le rôle des pensionnats.

Le lancement de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a permis de répondre à l'appel à l'action no 41 de la Commission de vérité et réconciliation. Le rapport final de cette enquête et les appels à l'action nos 43 et 44 de la CVR demandent au Canada d'adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de la mettre en œuvre dans le cadre de la réconciliation. Déposé plus tôt ce mois-ci, le projet de loi C-15, Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, offrira un cadre législatif qui obligera le gouvernement du Canada à mettre en œuvre la Déclaration en consultation et en collaboration avec les Autochtones. Cette mise en œuvre permettra d'accélérer les progrès liés à la reconnaissance des droits inhérents des peuples autochtones dans nos lois et nos politiques.

Une fois que l'on connaît la vérité, on ne peut pas l'oublier.

Aujourd'hui, nous rendons hommage aux survivants, aux familles et aux communautés qui ont raconté leurs expériences douloureuses. Nous remercions également les commissaires de la Commission de vérité et réconciliation, M. Murray Sinclair, M. Wilton Littlechild et Mme Marie Wilson, et leurs équipes pour le travail remarquable et difficile qu'ils ont accompli et qui a permis d'améliorer notre compréhension collective des dommages causés par les politiques coloniales préjudiciables. La Sous-commission des Inuits a également effectué le travail de la Commission dans le Nord du Canada pour veiller à ce que les survivants inuits des pensionnats soient inclus dans le processus national de vérité et de réconciliation. Ensemble, ces commissions ont fait connaître la vérité à tous les Canadiens et ont établi une voie à suivre pour le Canada qui permettra d'acquérir la compréhension nécessaire pour éliminer le racisme systémique envers les peuples autochtones qui est le résultat direct de politiques sanctionnées par l'État.

La réconciliation passe par la guérison. La réconciliation exige que les peuples autochtones et non autochtones travaillent ensemble en tant que partenaires. Aujourd'hui, nous invitons tous les Canadiens à lire ou à relire les appels à l'action. Nous demandons également à tous les Canadiens de cerner le rôle que les organisations auxquelles ils appartiennent et eux-mêmes peuvent jouer dans notre processus commun vers la réconciliation et dans le processus de guérison des survivants et des communautés.

Il y a cinq ans, à la réception du rapport, le premier ministre a dit qu'il s'agissait d'un "incroyable accomplissement pour la guérison et la réconciliation". Cinq ans plus tard, je crois que le Canada est maintenant résolument engagé sur la voie de la guérison et de la réconciliation que la Commission de vérité et réconciliation a tracée pour nous. Nous devons poursuivre ce travail ensemble et c'est ce que nous ferons. »

