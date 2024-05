OTTAWA, ON, le 27 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« La Semaine nationale de l'accessibilité (SNA) est une excellente occasion de rassembler les Canadiens et Canadiennes pour souligner la contribution des personnes en situation de handicap et célébrer les réalisations du Bureau de l'accessibilité au sein de la fonction publique (BAFP), qui travaille à éliminer les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion de ces personnes.

Au cours de la SNA 2019, le BAFP a publié Rien sans nous : Stratégie sur l'accessibilité au sein de la fonction publique du Canada , afin d'aider le gouvernement à devenir plus accessible et inclusif en tant qu'employeur et fournisseur de services. Dans cette stratégie, le gouvernement s'est engagé à embaucher 5 000 nouvelles personnes en situation de handicap d'ici 2025. À ce jour, grâce à nos efforts pour éliminer les obstacles à l'embauche, nous avons embauché 4 176 personnes en situation de handicap dans notre milieu de travail.

Cette année, le thème de l'événement pangouvernemental de la SNP est « Faire preuve de courage et d'audace »! Au cours des 5 premières années de la stratégie, les fonctionnaires en situation de handicap ont eu de nombreuses conversations courageuses au sujet des obstacles rencontrés au travail, tandis que les organisations de l'ensemble de la fonction publique fédérale ont travaillé avec ces fonctionnaires pour trouver des solutions créatives et durables afin d'éliminer ces obstacles.

L'accessibilité dans la fonction publique fédérale consiste à veiller à ce que les fonctionnaires aient tout ce qu'il leur faut pour faire le meilleur travail possible dans un environnement accueillant et inclusif. L'une des principales fonctions du BAFP est la gestion du Fonds centralisé pour un milieu de travail habilitant. Ce fonds innovant a permis d'investir 10 millions de dollars sur une période de 5 ans pour expérimenter et mettre à l'essai de nouvelles initiatives visant à rendre le milieu de travail fédéral plus accessible. Le Passeport pour l'accessibilité en milieu de travail du GC, projet phare du fonds, a été adopté par 60 organisations fédérales afin de soutenir les fonctionnaires en situation de handicap tout au long de leur carrière dans la fonction publique. Le projet pilote de service de bibliothèque de prêt, le projet pilote de recrutement de personnes neurodivergentes et le projet d'éclairage à DEL sont tous des exemples de projets qui contribuent à augmenter les capacités organisationnelles sur le plan de la confiance et des compétences en matière d'accessibilité des personnes en situation de handicap et qui ouvrent la voie à une fonction publique exempte d'obstacles et inclusive d'ici 2040.

Le travail du BAFP n'est pas terminé. C'est pourquoi son financement a été renouvelé dans le cadre du budget de 2024. Cela lui permettra de poursuivre son travail important de mise en œuvre de la stratégie sur l'accessibilité et de veiller à ce que la fonction publique continue de recenser, de prévenir et d'éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap, comme l'exige la Loi canadienne sur l'accessibilité. »

Suivez-nous

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/SCTCanada

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (médias): Myah Tomasi, Attachée de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 343-543-7210; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]