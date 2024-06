OTTAWA, ON, le 28 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau du directeur parlementaire du budget a publié son rapport, intitulé Le projet de brise-glaces polaires : mise à jour de 2024, sur l'approvisionnement de deux brise-glaces polaires pour la Garde côtière canadienne. Nous saluons ce rapport, car il nous fournit de précieuses données qui appuieront notre objectif d'investir chaque dollar des contribuables de la meilleure façon. Nous examinons maintenant attentivement les conclusions du rapport, et tenons à remercier toutes les personnes concernées pour leur travail acharné de collecte et de préparation de ces données.

Grâce à leurs capacités améliorées, ces brise-glaces polaires plus grands et plus puissants permettront à la Garde côtière canadienne de mener des opérations à longueur d'année dans l'Arctique canadien. Leur meilleure endurance leur permettra d'opérer encore plus au Nord, pendant de plus longues périodes. À terme, ils permettront à la flotte de mieux soutenir les peuples autochtones et les habitants du Nord, de renforcer notre souveraineté dans l'Arctique, de faire progresser la science dans l'Extrême-Arctique, en plus de mieux intervenir en cas d'urgences maritimes.

Il est important de noter que les coûts initiaux ont été calculés sur la base de la conception du brise-glace polaire de 2014. En 2022, la conception du navire a été améliorée pour refléter les plus récentes normes et innovations technologiques. Cette actualisation nécessaire a inévitablement engendré des augmentations de coûts. Cela dit, elle ne pourra que mieux répondre aux nombreuses missions de la Garde côtière canadienne, et encore plus longtemps.

Plus d'une décennie depuis le lancement de la Stratégie nationale de construction navale du Canada, trois navires hauturiers de sciences halieutiques plus tard, et d'autres navires en construction, nous demeurons plus convaincus que jamais que la Stratégie nationale de construction navale saura livrer la flotte du futur dont la Garde côtière canadienne a besoin pour offrir ses services cruciaux aux Canadiens.

