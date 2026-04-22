Déclaration de la FIPEQ-CSQ - Nomination de Catherine Blouin à la tête du ministère de la Famille

MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) se prononce à la suite de la nomination de Catherine Blouin, à la tête du ministère de la Famille.

« Cette nomination survient à un moment décisif pour l'avenir du réseau des services éducatifs à la petite enfance au Québec. Alors que la Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec vient d'être adoptée et que d'importants changements sont en cours, il est essentiel de remettre au cœur des priorités les besoins réels des enfants, des familles et des intervenantes », affirme Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ.

« Sur le terrain, nos récentes rencontres dans le cadre de la Tournée de la présidente 2026 nous ont permis de constater d'importantes incohérences dans le développement du réseau. Nous observons des surplus de places dans certaines régions, alors que d'autres font face à un manque criant de places subventionnées. Si le gouvernement souhaite réellement répondre aux réalités régionales, notamment en créant un nouveau ministère des Régions, la petite enfance doit faire partie de l'équation », poursuit-elle.

La FIPEQ-CSQ s'inquiète également de la privatisation grandissante du réseau, une orientation qui ne répond pas adéquatement aux besoins prioritaires des familles québécoises. « Dans ce contexte, nous voyons cette nomination comme une occasion de relancer le dialogue et tendons la main à la nouvelle ministre. Notre expertise terrain ainsi que la réalité vécue par les intervenantes en petite enfance doivent être entendues, afin d'éviter que les dérives observées dans le réseau de l'éducation ne se reproduisent en petite enfance », ajoute la présidente.

À quelques mois des prochaines élections, la FIPEQ-CSQ invite la nouvelle ministre à faire de la petite enfance une véritable priorité et sollicite une rencontre dans les plus brefs délais afin de poursuivre notre étroite collaboration.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

Renseignements : Laurianne Veilleux, Conseillère aux communications et aux relations gouvernementales, FIPEQ-CSQ, Cellulaire : (514) 264-6793, Courriel : [email protected]