Déclaration de la FIPEQ-CSQ et de la CSQ - « 5 000 places converties, 30 000 enfants toujours en attente », dit la FIPEQ-CSQ

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réagissent à la mesure annoncée la veille du dépôt du budget provincial par le gouvernement Legault, visant la conversion de 5000 places en garderie privée en places subventionnées.

« Bien sûr que cette mesure représente un allègement financier pour certaines familles du Québec, mais les 5 000 places annoncées ne s'ajoutent pas à celles disponibles. Ce sont des places en garderie privée, déjà existantes, qui seront tout simplement converties en places subventionnées. C'est loin d'être suffisant pour consolider un réseau véritablement universel. Le gouvernement devrait saisir cette occasion pour amorcer une réelle transition vers un réseau de services éducatifs composé à 100 % de centres de la petite enfance (CPE) et de milieux familiaux régis et subventionnés, notamment en transformant les garderies privées en CPE », dénonce Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ.

« On ne peut s'empêcher de se demander pourquoi le gouvernement a mis l'accent sur cette annonce, la veille du dépôt de son budget, alors qu'aucune nouvelle place n'est créée. En présence de deux ministres de surcroit ! Transformer 5000 places privées non subventionnées en places privées subventionnées suscite plus de questions que de satisfaction ; pourquoi choisir de financer encore une fois le privé ? Pourquoi en faire l'annonce en grande pompe alors que ça ne baisse en rien la liste d'attente de 30 000 enfants ? Est-ce une opération de relations publiques préélectorale ? Ce sont des questions qui se posent », déclare Luc Beauregard, secrétaire-trésorier de la CSQ.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres ; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

Renseignements : Laurianne Veilleux, Conseillère aux communications et aux relations gouvernementales FIPEQ-CSQ, Cellulaire : (514) 264-6793; Courriel : [email protected]; Rébecca Salesse, Conseillère aux communications et aux relations de presse CSQ, Cellulaire : (418) 929-2620, Courriel : [email protected]