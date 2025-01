OTTAWA, ON, le 31 janv. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) re réjouit que le gouvernement fédéral ait décidé de reporter la hausse du taux d'inclusion à 66,7 % à 2026, soit après les prochaines élections fédérales.

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les nombreux propriétaires de PME qui faisaient face à une augmentation du taux d'inclusion sans qu'aucun projet de loi n'ait obtenu la sanction royale. La menace des tarifs douaniers imposés par les États-Unis et la situation politique actuelle au Canada créent beaucoup d'incertitude. Il est particulièrement important d'assurer les propriétaires de PME que leur fardeau fiscal n'augmentera pas à court terme.

Le Canada doit adopter des règles régissant l'autorité de l'Agence du revenu du Canada en matière de perception des impôts. La FCEI fera pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il adopte une loi semblable à celle du Royaume-Uni en limitant à 6 mois le délai pour adopter une loi ayant un impact fiscal. De plus, dans le cas d'une prorogation du Parlement, si aucune loi n'est adoptée, les taux d'imposition précédents doivent prévaloir.

- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales, FCEI

