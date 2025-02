Déclaration de la FCEI sur le report de la hausse du taux d'inclusion des gains en capital annoncé par Québec

MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit que le gouvernement du Québec ait décidé de reporter la hausse du taux d'inclusion à 2026 et harmonise ainsi sa politique fiscale avec le fédéral. Cela répond à une demande que nous avons formulée le 31 janvier.

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les nombreux propriétaires de PME qui faisaient face à une augmentation du taux d'inclusion sans qu'aucun projet de loi n'ait obtenu la sanction royale. La menace des tarifs douaniers imposés par les États-Unis et la situation politique actuelle au Canada et au Québec créent beaucoup d'incertitude. Il est particulièrement important d'assurer les propriétaires de PME que leur fardeau fiscal n'augmentera pas à court terme.

- François Vincent, vice-président Québec, FCEI

