OTTAWA, ON, le 26 nov. 2021 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est préoccupée par le dépôt aujourd'hui du projet de loi C-3 à la Chambre des communes, qui vise à offrir 10 jours de congé de maladie payés à tous les employés des entreprises sous réglementation fédérale. Cette mesure fait suite à l'annonce publiée plus tôt cette semaine par la Colombie-Britannique qui a mis en place cinq jours de congé de maladie payés par l'employeur.

La FCEI exhorte le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux à faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils imposent de nouveaux coûts aux PME, alors que la majorité d'entre elles n'ont pas encore retrouvé un niveau de ventes normal et qu'elles sont lourdement endettées. Il faut noter que les PME sont déjà confrontées à une hausse importante des cotisations au RPC/RRQ dès le 1er janvier 2022 ainsi qu'à d'autres augmentations des coûts d'exploitation.

Les PME ne peuvent tout simplement pas supporter des coûts additionnels. Si ce nouveau projet de loi est adopté, le gouvernement devra trouver d'autres moyens de réduire les coûts qui pèsent sur les épaules des PME, comme baisser les taxes sur la masse salariale. Les gouvernements devraient s'assurer d'aider les PME à se rétablir au lieu de leur imposer de nouveaux programmes coûteux.



À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

