OTTAWA, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), publie aujourd'hui la déclaration suivante sur les mesures annoncées par le gouvernement fédéral pour moderniser Postes Canada.

« Toutes les études faites jusqu'ici mènent à la même conclusion : Postes Canada a besoin d'une réforme majeure. L'annonce d'aujourd'hui se faisait attendre depuis longtemps. Elle marque une étape importante vers une réforme nécessaire et maintes fois recommandée depuis plus de 10 ans.

Cela dit, aucune entente n'a encore été conclue entre Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Le dernier moyen de pression du STTP consistant à suspendre la livraison des circulaires a porté un autre coup aux PME qui utilisent les services de Postes Canada. En cette période cruciale de l'année, les PME ne peuvent tout simplement pas faire face à une autre grève. Nous demandons au gouvernement de leur offrir de la certitude et d'agir de façon proactive pour éviter un autre arrêt de travail en désignant temporairement Postes Canada comme un service essentiel le temps que les réformes soient complétées. »

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

