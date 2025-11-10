MONTRÉAL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Selon un nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), les petits producteurs d'alcool artisanal canadiens continuent de faire face à des obstacles majeurs lorsqu'ils tentent de vendre leurs produits dans d'autres provinces malgré les récents accords visant à assouplir les restrictions commerciales.

Le rapport intitulé Une réglementation intoxicante : obstacles au commerce interprovincial des boissons alcoolisées pour les PME révèle que les règles obsolètes et les processus complexes continuent d'empêcher les producteurs canadiens d'accéder à de nouveaux marchés, même lorsqu'il s'agit d'une province voisine. Le manque de motivation des élus à mettre en œuvre les changements nécessaires crée un système compliqué à comprendre, qui fait grimper les coûts, limite les choix pour les consommateurs et freine la croissance des petits producteurs.

« Les règles interprovinciales rigides et les formalités administratives excessives empêchent nos petits producteurs de prendre de l'expansion dans d'autres provinces, ce qui les force à renoncer à un potentiel de croissance considérable. On l'a vu par exemple lorsque les produits alcoolisés américains ont été retirés des magasins en réponse aux droits de douane des États-Unis. L'espace libéré sur les tablettes n'a pu être comblé par des produits venant d'un peu partout au pays », souligne Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales à la FCEI.

Les PME sont le moteur du secteur canadien des boissons alcoolisées. Le pays compte plus de 1 500 brasseries, vignobles et distilleries. Malheureusement, nos entrepreneurs se heurtent à un mélange complexe d'obstacles réglementaires lorsqu'ils veulent vendre leurs produits dans d'autres provinces, notamment :

un excès de formalités administratives et de règlements complexes;

un manque de transparence et de communication des organismes de réglementation;

une grande variabilité des taux de majoration;

des coûts d'expédition élevés.

« Les exigences de tests en laboratoire redondantes, les taux de majoration variables et les règles complexes font grimper les coûts et réduisent les occasions d'affaires pour les entrepreneurs canadiens. Autoriser la vente directe d'alcool aux consommateurs serait un grand pas dans la bonne direction. Cependant, les entreprises qui veulent expédier de grandes quantités dans les autres provinces rencontrent tellement d'obstacles que bien souvent l'effort n'en vaut pas la peine », fait remarquer Vincent Pâquet, analyste principal des politiques à la FCEI.

La FCEI demande aux provinces d'honorer les engagements pris dans le cadre de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC) et de récents protocoles d'entente visant à permettre la vente directe de boissons alcoolisées aux consommateurs d'ici mai 2026.

Afin de créer un marché plus compétitif, la FCEI recommande ce qui suit :

Élargir les engagements gouvernementaux en matière d'accords de reconnaissance mutuelle pour y inclure les boissons alcoolisées.

Accroître la transparence sur les processus d'inscription et d'établissement des prix.

Former un groupe de travail interprovincial engagé à réformer le commerce des boissons alcoolisées.

Améliorer l'accessibilité de l'information pour les PME sur les exigences interprovinciales.

« Nos élus provinciaux doivent mettre de côté le protectionnisme et prendre des mesures pour favoriser un véritable libre-échange au Canada. Il est absurde que les Canadiens aient de la difficulté à se procurer des produits alcoolisés fabriqués chez eux. C'est plus important que jamais de faire ces réformes rapidement compte tenu de la situation tarifaire que nous imposent les États-Unis », conclut M. Guénette.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]