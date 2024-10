OTTAWA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - La décision du gouvernement fédéral de réduire drastiquement les niveaux d'immigration permanente au Canada et le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), donne le vertige à de nombreux propriétaires de PME. S'il est approprié d'adapter l'immigration aux besoins du marché du travail, quand le gouvernement fait des changements majeurs, ceux-ci peuvent avoir de lourdes conséquences pour les employeurs, les travailleurs et l'économie.

La FCEI reçoit déjà des appels de propriétaires de PME paniqués. Beaucoup sont déchirés de devoir dire au revoir à leurs travailleurs étrangers dont le visa expirera bientôt. D'autres mentionnent que les nouvelles exigences concernant le taux de salaire courant des travailleurs qualifiés ne tiennent pas compte de la réalité des PME et que leur entreprise aura du mal à survivre.

De plus, les décisions prises récemment pour réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires non qualifiés auront aussi un impact important sur la capacité des PME à constituer les équipes dont elles ont besoin pour fonctionner.

La réduction considérable des niveaux de l'immigration permanente est également préoccupante pour les employeurs du pays. Bien que le taux de chômage ait augmenté légèrement au cours des derniers mois, le secteur privé compte toujours 379 000 postes vacants. Il est vrai que nous faisons face à des pressions sur le logement. Cependant, étant donné le profil démographique du Canada, il est évident que nous aurons de la difficulté à maintenir une main-d'œuvre forte sans une immigration vigoureuse.

Ces décisions auront d'importantes répercussions tant sur les propriétaires de PME et les travailleurs canadiens que sur les immigrants permanents et les travailleurs temporaires. Si un propriétaire de restaurant ne réussit pas à trouver un cuisinier qui est prêt à travailler dans sa communauté, ses serveurs ne pourront pas travailler, qu'ils soient Canadiens ou non. Le gouvernement devrait revoir plusieurs de ces récentes décisions afin de s'assurer que les employeurs ont les travailleurs dont ils ont besoin.

- Christina Santini, Directrice des Affaires nationales, FCEI

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]