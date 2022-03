TORONTO, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) s'inquiète de la possibilité d'un arrêt de travail au Canadien Pacifique (CP). Cela pourrait avoir de graves conséquences sur l'économie du pays à un moment où les PME commencent à peine à se relever de la pandémie.

Le moment serait bien mal choisi de perturber davantage la chaîne d'approvisionnement des PME qui sont nombreuses à compter sur le transport ferroviaire pour l'envoi et la réception de marchandises au pays ou à l'international. Un arrêt de travail au CP ne ferait que nuire davantage à leurs activités et accentuer l'incertitude des propriétaires d'entreprise qui traversent déjà une période difficile. À l'heure actuelle, seulement 35 % des PME ont retrouvé des ventes normales. Leur niveau d'endettement demeure élevé et elles sont encore nombreuses à envisager la faillite.

Les dernières recherches de la FCEI montrent que 89 % des PME sont affectées par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans les industries du commerce de détail, de la construction et manufacturière. Les propriétaires d'entreprise voient le prix des biens et services augmenter en raison des retards de livraison et de l'augmentation des frais d'expédition.

Parmi les propriétaires d'entreprise, 3 sur 10 ont vu leurs coûts augmenter de 20 % en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, tandis que 39 % d'entre eux doivent attendre plus d'un mois pour recevoir leurs livraisons.

Un arrêt de travail au CP ne ferait qu'alourdir le fardeau de nombreuses PME, mettant ainsi en péril leur avenir et le gagne-pain de leurs employés.

La FCEI demande au gouvernement fédéral de s'assurer que les négociations se poursuivent jusqu'à ce qu'une entente soit conclue tout en maintenant l'ensemble des services ferroviaires.

-- Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

