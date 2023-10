OTTAWA, ON, le 4 oct. 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est déçue de constater que le gouvernement fédéral n'a pas rejeté la hausse des cotisations à l'assurance-emploi (AE) proposée dans le Rapport actuariel 2024 sur le taux de cotisation d'assurance-emploi.

Dans son budget 2023, Ottawa prévoyait de ne pas augmenter les cotisations à l'AE en raison de la force du marché du travail au pays. Or, malgré la vigueur actuelle de celui-ci, le gouvernement imposera en 2024 une hausse des cotisations qui coûtera 1,4 milliard $ aux entreprises et à leurs employés. Cette hausse touchera l'ensemble des travailleurs et bon nombre d'entre eux verront également leurs cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) augmenter à cause de la hausse du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

La hausse des cotisations à l'AE fera augmenter encore plus les coûts d'exploitation des PME tout en réduisant le chèque de paie des travailleurs.

La FCEI demande à Ottawa d'instaurer un taux réduit pour les PME afin de les compenser face à la hausse des taux imposée aux employeurs.

- Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI

