Déclaration de la FCEI sur la grève des fonctionnaires fédéraux

OTTAWA, ON, le 19 avril 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) s'inquiète des répercussions de la grève déclenchée par plus de 150 000 fonctionnaires fédéraux, y compris les travailleurs de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

La grève des travailleurs syndiqués de l'ARC - en pleine saison des impôts - causera un stress important aux propriétaires de PME et aux contribuables. Puisque l'ARC a indiqué que les dates limites des exigences fiscales ne seront pas reportées, la grève pourrait entraîner des pénalités et des intérêts pour les propriétaires de PME, sans compter qu'ils ne seront pas en mesure d'obtenir les réponses à leurs questions.

Une grève de plus grande envergure de travailleurs de la fonction publique fédérale aura des répercussions sur d'autres services importants, comme ceux de l'assurance-emploi, les passeports et l'immigration, qui sont essentiels pour les entreprises en contexte d'embauche ou de fin d'emploi. Cette grève pourrait donc aggraver les pénuries de main-d'œuvre auxquelles font face les propriétaires de PME.

La FCEI s'inquiète également de l'ampleur des augmentations salariales demandées par le syndicat. Nous estimons que cette hausse de 33 % coûterait un milliard de dollars aux contribuables. Sachant que d'autres syndicats de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) demandent aussi d'importantes augmentations salariales, les coûts pourraient être très élevés. Ils pourraient donc mener à de plus lourds déficits que prévu, entraîner des hausses d'impôts et contribuer aux pressions inflationnistes.

Des augmentations salariales aussi importantes mettraient également une pression sur le secteur privé pour qu'il emboîte le pas, augmentant ainsi de façon considérable les coûts de la main-d'œuvre dans un contexte de pénuries de main-d'œuvre et de hausse généralisée des frais d'exploitation.

La FCEI demande au gouvernement fédéral de :

s'assurer que tous les services destinés aux PME sont maintenus;

poursuivre les négociations en vue de signer une convention collective à long terme qui respecte la capacité de payer des contribuables;

préparer une loi spéciale de retour au travail en cas de prolongation de la grève au-delà de quelques jours.

La FCEI continue de demander à toutes les parties de collaborer afin d'accélérer la résolution du conflit et d'éviter la suspension des services essentiels en signant une entente abordable pour les Canadiens.

- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI)

