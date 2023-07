OTTAWA, ON, le 13 juill. 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit d'apprendre aujourd'hui que le syndicat et l'employeur ont accepté les conditions de l'accord proposées par le médiateur pour mettre fin à la grève des ports de la Colombie-Britannique.

Les 13 derniers jours ont été difficiles et angoissants pour les propriétaires de PME. En effet, plus de la moitié (53 %) des propriétaires de PME ont dit être impactées par cette grève. Les entreprises des secteurs de la fabrication (69 %), du commerce de gros (68 %) et du commerce de détail (66 %) ont été les plus affectées.

Il faut maintenant redémarrer l'économie, rattraper les retards et reprendre les livraisons le plus rapidement possible. Même si les activités portuaires reprennent aujourd'hui, il va falloir des mois avant un retour à la normale de la chaîne d'approvisionnement à cause des retards accumulés pendant la grève.

Nous devons tirer des leçons pour éviter toute autre grève qui paralyserait l'économie et affecterait les bénéfices et la réputation des entreprises. La grève des ports de la Colombie-Britannique a coûté cher à de nombreuses PME. Ainsi, pour éviter qu'une grève semblable se reproduise et prenne notre économie en otage, le gouvernement devrait considérer les ports comme un service essentiel. Il est important que ceux‑ci restent entièrement opérationnels pendant la négociation des nouvelles conventions collectives.

- Jasmin Guénette, Vice-président aux affaires nationales, FCEI

Méthodologie

Résultats préliminaires du sondage Votre Voix - Juillet 2023. Le sondage en ligne est actif depuis le 6 juillet 2023 et sera clôturé le 24 juillet 2023. Il compte actuellement 1 519 répondants. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514-861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514-817-0228, [email protected]