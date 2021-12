Déclaration de la FCEI au sujet de la mise à jour économique du gouvernement fédéral

TORONTO, le 14 déc. 2021 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit que certaines de ses recommandations aient été retenues par le gouvernement fédéral dans la mise à jour économique d'aujourd'hui. Cependant, les PME vont continuer d'avoir besoin d'aide, notamment en raison de la nouvelle incertitude que représente le variant Omicron et des restrictions qui l'accompagnent.

C'est une bonne nouvelle que le gouvernement a annoncé qu'il prolongera le Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT) et qu'il reportera la date limite de remboursement du programme de prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). La FCEI demande au gouvernement de reporter le remboursement jusqu'à la fin de 2024. Le gouvernement devrait également envisager d'inclure une partie subvention au prêt du PCSTT, comme il l'a fait pour le CUEC, afin d'alléger le fardeau de la dette des entreprises les plus durement touchées.

L'intention d'Ottawa de verser 200 millions de dollars provenant des recettes de la taxe sur le carbone aux PME touchées et aux agriculteurs est également une bonne nouvelle. La FCEI encourage le gouvernement à trouver d'autres moyens d'empêcher l'augmentation des frais d'exploitation. Cela pourrait passer par le gel de la hausse des cotisations au RPC/RRQ prévue pour le 1er janvier ou par l'introduction d'un partage 50/50 des cotisations à l'assurance-emploi entre employeurs et employés.

En plus des engagements pris aujourd'hui, la FCEI exhorte le gouvernement fédéral à abaisser les seuils d'admissibilité de tous les programmes d'aide aux entreprises et à augmenter les taux de subvention pour toutes les entreprises en employant la même formule que celle du Programme de relance pour le tourisme et l'accueil. De même, les nouvelles entreprises lancées après le début de la pandémie devraient être autorisées à accéder à ces programmes. Enfin, le gouvernement fédéral devrait s'assurer que les PME qui doivent instaurer le passeport vaccinal reçoivent directement l'aide financière prévue associée à la mise en œuvre de ce système.

Il est encourageant de voir le gouvernement fédéral répondre à certaines des principales préoccupations des PME dans la mise à jour économique d'aujourd'hui. Mais la situation est loin d'être revenue à la normale. La FCEI continuera à travailler avec le gouvernement afin de veiller à la relance des PME.

Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

