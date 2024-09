OTTAWA, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer la publication du rapport d'étape de la première année du Plan d'action pancanadien (PAP) sur la résistance aux antimicrobiens. Ce rapport donne un aperçu des activités en cours et des étapes que nous avons franchies avec nos partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux au cours de la première année du Plan d'action pancanadien.

Les antimicrobiens, qui comprennent les antibiotiques, les antifongiques, les antiviraux et les antiparasitaires, sont des médicaments essentiels pour prévenir et traiter les infections chez les humains, les animaux, les plantes et les cultures. La résistance aux antimicrobiens survient lorsque les microbes évoluent et que les médicaments utilisés pour combattre les infections deviennent moins efficaces. À mesure que la résistance aux antimicrobiens augmente, la capacité de traiter avec succès les infections est menacée, ce qui peut avoir de graves conséquences pour la santé des personnes, des animaux et des plantes.

Le rapport met l'accent sur le renforcement de la capacité à surveiller la résistance aux antimicrobiens et leur utilisation au Canada en développant le système national de surveillance en laboratoire de la résistance aux antimicrobiens du LNM pour la santé humaine et animale, en publiant la liste de réserve des médicaments antimicrobiens canadienne pour guider les prescripteurs sur les médicaments antimicrobiens à utiliser avec parcimonie afin de préserver leur efficacité, en investissant dans l'élaboration et le partage de lignes directrices nationales en matière de prescription d'antimicrobiens au point de service afin de réduire l'utilisation inutile ou inappropriée d'antimicrobiens dans le domaine de la santé humaine, et en élaborant le Projet pilote pour accroître l'offre d'antimicrobiens au Canada, qui sera lancé plus tard dans l'année afin d'améliorer l'accès aux antimicrobiens pour la population du Canada.

Des progrès sont également réalisés pour soutenir la prévention et le contrôle des maladies chez les animaux en facilitant l'accès à des solutions de remplacement des antimicrobiens, comme les vaccins, en modernisant le Règlement sur les aliments du bétail afin de soutenir l'utilisation de produits innovants dans l'alimentation du bétail commercial et de contribuer à réduire le besoin d'antimicrobiens, et en faisant progresser la recherche et l'innovation en matière de résistance aux antimicrobiens à l'échelle nationale et internationale, grâce à l'Initiative de recherche et développement en génomique sur la résistance aux antimicrobiens, à l'Évaluation sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) et l'utilisation d'antimicrobiens (UAM) chez les animaux destinés à l'alimentation de l'Académie canadienne des sciences de la santé, et à l'engagement actuel dans l'Initiative de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens.

La résistance aux antimicrobiens est une crise mondiale aux conséquences considérables. Nous sommes heureux de participer cette année à l'Assemblée générale de la Semaine de haut niveau des Nations Unies pour réaffirmer l'engagement du Canada dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, partager des informations sur nos progrès et collaborer avec des dirigeants et des experts internationaux en matière de santé sur les principaux défis sanitaires mondiaux.

Grâce à nos efforts collectifs, nous pouvons faire en sorte que les antimicrobiens sur lesquels nous comptons tous les jours restent efficaces et soient disponibles pour les personnes et les animaux lorsqu'ils en ont besoin - aujourd'hui et pour les générations à venir.

Pour en savoir plus sur la RAM : Canada.ca/antibiotiques

