Présentation de l'échantillon de la mission OSIRIS-REx

LONGUEUIL, QC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Le 24 septembre, après un voyage de sept ans, la sonde spatiale OSIRIS-REx de la NASA a rapporté sur Terre un échantillon de l'astéroïde Bennu. Plus tôt aujourd'hui au centre spatial Johnson, à Houston, la NASA a offert un aperçu de l'échantillon de Bennu. Pour avoir fourni l'altimètre laser OLA à la mission, le Canada en recevra une part et deviendra ainsi le cinquième pays à conserver un échantillon prélevé dans l'espace.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a fait la déclaration suivante.

« L'échantillon rapporté sur Terre par la sonde OSIRIS-REx provient de l'astéroïde Bennu, considéré comme un vestige de la formation du Système solaire. Avoir accès à une part de cet échantillon ouvre la voie à des carrières passionnantes pour des chercheurs canadiens et internationaux. Les recherches scientifiques sur cet échantillon nous aideront à voir sous un nouveau jour l'histoire du Système solaire, la formation de notre planète et peut-être l'origine de l'eau et de la vie sur Terre.

Encore une fois, le Canada a joué un rôle clé dans une mission spatiale exceptionnelle. Dans le cadre de la mission OSIRIS-REx, l'altimètre laser OLA a balayé et cartographié l'astéroïde Bennu à un niveau de détail inégalé à ce jour dans le domaine. Les données d'OLA ont aidé les spécialistes de la mission à sélectionner le meilleur site d'échantillonnage. La contribution du Canada a confirmé la réputation de notre pays comme partenaire d'excellence des missions d'exploration spatiale.

Se rendre jusqu'à l'astéroïde Bennu pour le cartographier et y prélever un échantillon pour ensuite le rapporter sur Terre est une démonstration claire de ce qu'il est possible d'accomplir quand les esprits les plus brillants s'unissent pour réaliser un objectif ambitieux. Cela témoigne de l'importance de la coopération, tant à l'échelle nationale qu'internationale, quand il est question de projets spatiaux.

Je tiens à remercier et à féliciter l'Agence spatiale canadienne et son partenaire, la NASA, ainsi que les entreprises et les scientifiques canadiens qui ont rendu possible la contribution du Canada. »

SOURCE Agence spatiale canadienne

