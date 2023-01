OTTAWA, ON , le 6 janv. 2023 /CNW/ - « J'ai accepté la démission de Bryce Phillips du poste de président-directeur général (PDG) de l'Autorité du pont Windsor-Détroit, qui entrera en vigueur le 6 janvier 2023. Je tiens à remercier M. Phillips pour son dévouement et son engagement envers l'APWD au cours des quatre dernières années, et lui souhaiter beaucoup de succès dans ses projets futurs. »

