OTTAWA, ON, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Chaque Canadien mérite un chez-soi sûr et abordable. La Journée nationale de l'habitation est l'occasion de se réunir avec les partenaires du secteur du logement, les intervenants et les Canadiens de partout au pays pour reconnaître et mettre en valeur leur travail et leur engagement à créer des logements plus inclusifs et abordables au Canada.

En 2017, notre gouvernement a lancé la Stratégie nationale sur le logement (SNL) - un plan de 72 milliards de dollars pour créer davantage de logements abordables et des milliers d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Il s'agit de l'un des plus importants investissements dans le logement par un gouvernement canadien. La SNL repose sur les principes d'inclusion, d'abordabilité, de soutien aux personnes vulnérables et au logement autochtone, et de prise de décision fondée sur la recherche. Conformément à ces principes, cet hiver, notre gouvernement offrira un supplément unique au programme de l'Allocation canadienne pour le logement, un paiement non imposable de 500 $ à environ 1,8 million de locataires à faible revenu qui ont de la difficulté à payer leur loyer. Les personnes admissibles pourront présenter leur demande pour le paiement à partir du 12 décembre 2022.

Nous savons qu'il y a encore du travail à faire pour que tous les Canadiens aient accès à des logements de qualité et abordables, et nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires pour en faire une réalité. Il est essentiel que nous bâtissons un pays qui offre des logements aux plus vulnérables et qui évite que ceux qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance succombent à un tel sort. Il est donc important que nous continuions à travailler avec les provinces, les territoires, les municipalités et les partenaires autochtones pour réaliser des progrès significatifs dans la concrétisation de la vision de la SNL.

En cette Journée nationale de l'habitation, je tiens également à reconnaître que les gens de partout au pays ont encore des défis à relever en matière d'abordabilité du logement. Je tiens à réaffirmer l'engagement inébranlable de notre gouvernement à s'attaquer à ce problème. Nous restons fermement convaincus de la nécessité d'adopter une approche du logement fondée sur les droits de la personne.

Bien que nous ayons fait des progrès, il reste encore beaucoup à faire. Ensemble, nous pouvons nous assurer que l'accès à un logement sûr et abordable devienne une réalité pour tous les Canadiens, et les aider à bâtir la vie qu'ils souhaitent pour eux-mêmes et leurs familles.

