TORONTO, le 22 déc. 2022 /CNW/ - En cette période des Fêtes, la priorité absolue de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) est d'aider les passagers à voyager en toute sécurité vers leur destination et en provenance de celle-ci.

Les volumes de déplacements d'aujourd'hui à l'aéroport Pearson ont été comme prévu, et nous avons planifié en conséquence pour toute la fin de semaine. Toutefois, des compagnies aériennes demeurent touchées par les conditions météorologiques dans l'Ouest canadien et aux États-Unis et travaillent toujours à rétablir leurs activités.

La GTAA comprend la décision de WestJet d'annuler toutes les activités pour Ottawa, Montréal, London, Kitchener et Hamilton pour le 23 décembre, ainsi que les vols d'arrivée et de départ vers l'aéroport Pearson de Toronto ce jour-là. Pendant les Fêtes, il est essentiel que nos partenaires continuent de déployer tous les efforts possibles pour régler les problèmes de dotation et d'affectation des équipages afin de faire face aux perturbations météorologiques.

Tous les voyageurs qui se rendent à l'aéroport Pearson devraient vérifier l'état de leur vol et suivre les conseils du transporteur aérien.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Renseignements: Bureau des médias de la GTAA | [email protected] | 416 776-3709