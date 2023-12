OTTAWA, ON, le 14 déc. 2023 /CNW/ - La saison des maladies respiratoires est déjà bien amorcée au Canada. Bien que les infections respiratoires puissent survenir tout au long de l'année, il est courant de voir une hausse considérable du nombre de cas pendant les mois d'automne et d'hiver. Pour certaines régions où le système de soins de santé est actuellement exploité au maximum de sa capacité, ces niveaux élevés ou croissants de maladies respiratoires posent déjà d'importants problèmes aux hôpitaux. Par conséquent, il est particulièrement important que nous prenions tous et toutes des mesures pour nous protéger ainsi que nos familles à ce moment-ci de l'année, notamment durant la période des Fêtes.

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) continue d'évaluer les niveaux de virus respiratoires à l'échelle du Canada et diffuse des mises à jour nationales hebdomadaires. Bien que les niveaux varient d'une région à l'autre au pays, de multiples virus, y compris l'influenza (grippe), le virus respiratoire syncytial (VRS) et le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, circulent en même temps. Le 25 novembre 2023, l'ASPC a indiqué que la saison de la grippe au Canada avait officiellement commencé. Jusqu'à la semaine se terminant le 2 décembre 2023, l'activité de la grippe et du VRS a continué de s'intensifier au Canada, mais ses niveaux étaient conformes aux prévisions pour cette période de l'année.

En ce qui concerne la COVID-19, à l'échelle nationale, le pourcentage de tests en laboratoire qui sont positifs demeure relativement élevé. De plus, quelques provinces et territoires observent une augmentation de l'activité de la COVID-19, qui atteint même des niveaux élevés et très élevés dans certaines régions du pays. Toutefois, les tendances d'un certain nombre d'indicateurs, y compris les données de surveillance des eaux usées, varient d'une région à l'autre. Il est important que les Canadiens et Canadiennes consultent leurs autorités locales de santé publique pour obtenir les renseignements les plus à jour sur l'activité des virus respiratoires dans leur région.

À l'approche de la période des Fêtes, nous pouvons nous attendre à une propagation accrue des virus en raison de nos déplacements et de nos rapports sociaux plus fréquents. Je vous encourage tous et toutes à prendre les mesures nécessaires pour vous aider, vous et vos proches, à rester en bonne santé. Si ce n'est pas déjà fait, c'est maintenant le bon moment pour obtenir vos vaccins à jour contre la COVID-19 et la grippe. Vous pouvez recevoir les deux vaccins en même temps. Santé Canada a maintenant autorisé trois vaccins XBB.1.5 contre la COVID-19, qui ciblent mieux les nouveaux sous-variants du virus. Nous pouvons nous attendre à ce que de nouveaux variants de la COVID-19 continuent d'apparaître, comme le variant BA.2.86 qui circule actuellement et dont la prévalence augmente au Canada et ailleurs dans le monde. Alors que nous continuons d'en apprendre davantage sur ce variant et la sous-lignée JN.1, les données préliminaires laissent entendre que les vaccins XBB.1.5 à jour offrent une protection contre ces nouvelles souches en circulation.

La vaccination est particulièrement importante pour les personnes qui courent un risque accru de maladie grave causée par la COVID-19 ou l'influenza, notamment les adultes âgés de 65 ans et plus. En date du 3 décembre 2023, environ 41,3 % des adultes au Canada âgés de 65 ans et plus avaient reçu le vaccin à jour contre la COVID-19 (XBB.1.5). Parmi les autres personnes qui courent un risque accru, mentionnons les femmes enceintes, les membres des populations autochtones, les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents et, dans le cas de l'influenza seulement, les enfants âgés de six mois à moins de cinq ans.

En plus de la vaccination, l'adoption de mesures de protection individuelle peut vous aider à réduire le risque de contracter ou de propager des maladies infectieuses respiratoires. Ces mesures comprennent le port d'un masque ou d'un respirateur de qualité et bien ajusté dans les lieux publics intérieurs, le maintien d'une bonne hygiène des mains et l'amélioration de la ventilation intérieure. Il est aussi important de rester chez soi si l'on tombe malade pour éviter de propager les infections. Comme nous cumulons les couches de vêtements pour nous protéger de l'hiver canadien, l'utilisation de multiples couches de protection est la meilleure façon de réduire le risque d'infection pendant la saison des maladies respiratoires.

L'adoption de mesures de prévention des maladies non seulement vous aide à préserver votre santé et celle de vos proches, mais elle peut également contribuer à réduire le nombre d'hospitalisations attribuables aux maladies respiratoires, ce qui atténue la pression exercée sur notre système de soins de santé.

Pour la période des Fêtes, contribuons tous et toutes à améliorer notre santé et celle de nos communautés.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

