OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - Augmentation des cas de rougeole : protégez-vous et protégez votre famille

En 2024, nous avons constaté une forte augmentation du nombre de cas de rougeole dans le monde par rapport à 2023. Au Canada, cette tendance inquiétante s'est poursuivie, avec plus de cas signalés au cours des deux premiers mois de 2025 que pendant toute l'année 2024, en raison d'une augmentation notable des cas associés à des éclosions au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Québec et au Manitoba. Au 6 mars 2025, le Canada a enregistré 227 cas de rougeole cette année, dont beaucoup ont nécessité une hospitalisation. La majorité des cas concernent des enfants non vaccinés ou sous-vaccinés qui ont été exposés dans leur communauté, par exemple lors d'événements sociaux, en garderie, à l'école ou dans un établissement de soins de santé. La rougeole est très contagieuse et peut entraîner des maladies graves, avec des complications telles que la pneumonie, la surdité, l'encéphalite et, dans les cas les plus graves, la mort.

Des cas peuvent également se produire lorsque des personnes non vaccinées se rendent dans des régions où la rougeole circule ou en reviennent. Au cours des derniers mois, des cas de rougeole se sont déclarés en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique parce que des voyageurs avaient été exposés à la rougeole dans un autre pays. Alors que nous entrons dans la saison des voyages de la semaine de relâche, je crains que l'augmentation mondiale des cas de rougeole, combinée à la baisse des taux de vaccination des enfants d'âge scolaire au Canada, n'entraîne une augmentation des maladies et de la transmission communautaire. J'incite vivement toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à se faire vacciner contre la rougeole, et de vérifier si leur vaccination est à jour avant de voyager. S'il est nécessaire, le vaccin doit être administré au moins deux semaines avant le départ, mais même les vaccinations de dernière minute offrent une protection.

Des taux de vaccination élevés sont particulièrement importants pour la rougeole, compte tenu de sa contagiosité. Plus de 90 % des personnes qui ne sont pas immunisées contre la rougeole par la vaccination ou une infection antérieure seront infectées si elles sont exposées au virus. Les personnes les plus à risque sont les enfants de moins de cinq ans, les adultes de plus de 20 ans, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

Précautions de voyage et recommandations de vaccination

Un avis de santé aux voyageurs concernant la rougeole est actuellement en vigueur pour tous les pays. Consultez-le pour connaître les recommandations sur la manière de vous protéger et de protéger votre famille contre la rougeole lorsque vous voyagez à l'étranger.

Avant de voyager, assurez-vous de ce qui suit :

Les nourrissons (de 6 à 12 mois) qui se rendent dans des zones à haut risque ont reçu une dose précoce de vaccin contre la rougeole; consultez un professionnel de santé pour obtenir des conseils.

qui se rendent dans des zones à haut risque ont reçu une dose précoce de vaccin contre la rougeole; consultez un professionnel de santé pour obtenir des conseils. Les enfants et les adolescents ont reçu les deux doses d'un vaccin contenant la rougeole.

ont reçu les deux doses d'un vaccin contenant la rougeole. Les adultes nés en 1970 ou après ont reçu les deux doses d'un vaccin contenant le virus de la rougeole.

ont reçu les deux doses d'un vaccin contenant le virus de la rougeole. Les personnes nées avant 1970 ont reçu une dose si elles ne sont pas immunisées, en particulier si elles se rendent dans une zone de transmission active.

Reconnaître et traiter les symptômes de la rougeole

Si vous voyagez ce printemps, restez vigilant aux symptômes de la rougeole. La rougeole commence généralement par de la fièvre, des yeux rouges et larmoyants, un écoulement nasal et de la toux, suivis d'une éruption cutanée rouge qui se propage du visage au reste du corps.

Si vous pensez avoir la rougeole pendant votre voyage ou à votre retour au Canada :

portez un masque médical bien ajusté et minimisez les contacts avec les autres;

informez un agent de bord, le personnel de croisière ou un agent des services frontaliers à votre arrivée.

Si des symptômes apparaissent :

appelez immédiatement un professionnel de santé avant de vous rendre quelque part (p. ex., chez le médecin, aux urgences, à la pharmacie, etc.) afin qu'il puisse vous conseiller tout en minimisant le risque d'exposition pour les autres personnes.

Restez protégé : faites-vous vacciner

Avec l'augmentation des cas de rougeole dans le monde et au Canada, il est plus important que jamais de tenir à jour ses vaccins de routine. La vaccination contre la rougeole est très efficace pour limiter la transmission et prévenir les conséquences graves. Si vous n'êtes pas sûr de votre statut vaccinal, vérifiez auprès de votre prestataire de soins de santé ou de votre service de santé publique local.

En restant vigilants et en travaillant ensemble pour augmenter la couverture vaccinale contre la rougeole, nous pouvons prévenir les éclosions et protéger nos communautés contre cette maladie évitable. Le vaccin contre la rougeole est le meilleur moyen de vous protéger, vous et votre famille.

