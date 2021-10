OTTAWA, ON, le 15 oct. 2021 /CNW/ - L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) continue de surveiller les indicateurs épidémiologiques de la COVID-19 pour rapidement déceler, comprendre et communiquer les enjeux émergents et préoccupants. J'ai présenté aujourd'hui une mise à jour sur l'épidémiologie et la modélisation à l'échelle nationale. Un bref compte rendu des résultats de la modélisation, les plus récents chiffres et les dernières tendances à l'échelle nationale se trouve ci-dessous.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 1 673 408 cas de COVID-19, dont 28 421 décès. Ces chiffres cumulatifs représentent le fardeau qu'est la COVID-19 jusqu'à présent, et le nombre de cas présents, qui se situe maintenant à 35 335. Les moyennes mobiles sur sept jours indiquent l'évolution de la maladie et les tendances liées à la gravité.

Les dernières moyennes nationales pour les 7 derniers jours (du 8 au 14 octobre) indiquent que 3 168 nouveaux cas sont signalés sur une base quotidienne, ce qui représente une baisse de 15 % par rapport à la semaine précédente. La baisse du nombre de cas signalés sur une base quotidienne est encourageante, mais les taux varient dans certaines régions du pays là où l'on doit composer avec un virus qui prend de l'ampleur. Toutefois, les tendances montrent que le nombre d'hospitalisations et d'admissions aux soins intensifs, concernant principalement des personnes non vaccinées, est toujours élevé à l'échelle nationale. De concert avec les séjours prolongés dans les hôpitaux, cette situation continue de peser lourdement sur les ressources locales dans le domaine de la santé, en particulier là où les taux d'infection sont élevés et les taux de vaccination, bas. Les dernières données provinciales et territoriales montrent qu'en moyenne, 2 509 personnes touchées par la COVID-19 se sont fait soigner dans des milieux hospitaliers chaque jour au cours de la période de sept jours la plus récente (du 8 au 14 octobre). Cela comprend notamment une moyenne de 757 personnes aux soins intensifs, et une moyenne de 40 décès signalés chaque jour, du 8 au 14 octobre. Il est à espérer que le maintien de mesures de contrôle renforcées dans les régions sévèrement touchées aura une incidence sur la réduction de la tendance de maladies graves et allégera le fardeau sur le système de santé dans les prochaines semaines.

Pendant la quatrième vague de la pandémie de COVID-19 au Canada, les infections et les résultats graves ont certaines caractéristiques majeures :

À l'échelle nationale, le variant Delta, un variant préoccupant et très contagieux, est responsable de la majorité des cas récemment signalés, est associé à une maladie plus grave, et pourrait réduire l'efficacité des vaccins.

La plupart des cas signalés, des hospitalisations et des décès surviennent chez les non-vaccinés.

La propagation du virus dans les milieux où la couverture vaccinale est faible pose le risque que de nouveaux variants préoccupants émergent et replacent ceux qui existent actuellement, ce qui comprend le risque d'apparition de variants préoccupants résistant à la protection vaccinale.

Peu importe le variant du SARS-CoV-2 qui domine dans une région, nous savons que la vaccination, combinée aux mesures de santé publiques et individuelles, favorise toujours la réduction de la transmission de la COVID-19 et des résultats graves. Plus particulièrement, les preuves continuent de démontrer qu'une série complète de vaccins contre la COVID-19 approuvés par Santé Canada fournit une protection importante. Selon les dernières données provenant des 12 provinces et territoires portant sur les populations admissibles, soit celles âgées de 12 ans et plus :

Entre le 14 décembre 2020 et le 25 septembre 2021, 0,19 % des personnes entièrement vaccinées ont été infectées, alors que la plupart des cas récents et des dernières hospitalisations ont lieu chez les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées.

Au cours des dernières semaines, entre le 29 août et le 25 septembre 2021 :

Les cas de COVID-19 signalés en moyenne chaque semaine chez les personnes non vaccinées étaient 8 fois plus élevés que chez les personnes entièrement vaccinées.



Les cas d'hospitalisations signalés en moyenne chaque semaine étaient 26 fois plus élevés chez les personnes non vaccinées que chez les personnes entièrement vaccinées.

En date du 14 octobre, les provinces et les territoires ont administré plus de 57 millions de doses de vaccins contre la COVID-19. Selon les dernières données provinciales et territoriales, plus de 88 % des personnes âgées de 12 ans et plus ont obtenu au moins une dose, et 82 % seraient entièrement vaccinés. En date du 9 octobre, les données liées à la couverture vaccinale selon l'âge montrent que plus de 86 % des personnes de 40 ans ou plus ont reçu au moins une dose et que plus de 80 % sont entièrement vaccinées, tandis que 83 % des jeunes adultes de 18 à 39 ans ont au moins reçu une dose et que 74 % à 76 % sont entièrement vaccinés.

Puisqu'un nombre croissant de nos activités se dérouleront à l'intérieur cet automne et cet hiver, nous devons nous efforcer d'obtenir une vaccination anticovidique complète pour le plus grand nombre de personnes admissibles, et ce, le plus rapidement possible, afin de nous protéger et de protéger les autres, notamment les personnes qui ne développent pas une forte réponse immunitaire ou qui ne peuvent se faire vacciner. Il importe de mettre en œuvre des mesures de santé publique ciblées et définies et de continuer la pratique de mesures de protection individuelle pour freiner les taux d'infection au virus de la COVID-19 et réduire le fardeau imposé au système de soins de santé. Même si notre protection contre la COVID-19 a été renforcée par les vaccins, nous devons aussi penser au retour d'autres infections des voies respiratoires. Nous pouvons rester en santé en nous assurant que notre vaccination est à jour comme il est recommandé, notamment au moyen du vaccin contre l'influenza et d'autres vaccins de routine pour les enfants et les adultes, et en conservant les précautions de base qui contribuent à ralentir la propagation de la COVID-19 et d'autres infections des voies respiratoires.

La COVID-19 circule encore au Canada et partout dans le monde, et les principales mesures de santé publique demeurent cruciales : si vous avez des symptômes, restez chez vous ou isolez-vous; soyez au fait des risques associés à divers environnements; respectez les mesures et les conseils de santé publique de la localité et continuez à suivre les mesures de protection individuelle, notamment la distanciation physique et le port d'un masque bien conçu et bien ajusté. Ces mesures fournissent une couche de protection supplémentaire et réduisent le niveau de risque, peu importe le contexte. Veillez également à avoir la meilleure ventilation possible dans les espaces intérieurs. Il est toujours recommandé aux Canadiens et aux Canadiennes d'éviter les voyages non essentiels à l'étranger; si vous devez voyager, soyez au courant des exigences pour visiter d'autres pays et pour revenir au Canada.

Pour de plus amples renseignements sur la vaccination dans votre région, communiquez avec l'autorité locale en santé publique, votre médecin, ou toute autre source crédible de renseignements, tels que Canada.ca et Immunize.ca. Vous pouvez accéder à un vaste éventail de renseignements sur Canada.ca pour en savoir plus sur les bienfaits associés à la vaccination contre la COVID-19 et ce dont vous pouvez vous attendre après la vaccination.

Les membres de la population canadienne peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et sur les mesures à prendre pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités. Je vous invite à lire mon document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19, ainsi que sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

