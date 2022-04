MONTRÉAL, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - « Je vous annonce que je ne solliciterai pas un autre mandat aux électeurs et électrices de D'Arcy-McGee le 3 octobre 2022. C'est après une longue réflexion et avec beaucoup d'émotions que j'ai informé notre Cheffe de ma décision. La vie politique est à la fois fascinante, exigeante, valorisante et stimulante. Je n'ai jamais vécu autant de ces moments dans les 58 ans de vie qui ont précédé mes huit ans en tant que député libéral.

Je suis fier des contributions que j'ai faites au nom des résidents des communautés de Côte-Saint-Luc, Côte-des-Neiges, Snowdon et Hampstead et, d'une certaine façon, j'ose espérer, à notre Québec. J'ai retrouvé au sein de notre formation les valeurs qui m'ont été inculquées par mes parents et qui ont guidé mes efforts tout au long de ma vie professionnelle. Je suis tellement reconnaissant envers le premier ministre Philippe Couillard et notre formidable Cheffe pour la confiance qu'ils ont démontrée à mon égard.

Je suis si fier d'avoir joué un rôle dans la recherche d'une fière vision libérale du Québec au sein du Canada, profondément engagée à renforcer ce coin francophone unique et merveilleux de l'Amérique du Nord, tout en incluant et en protégeant la place et l'avenir de tous les Québécois.e.s dont la langue maternelle n'est pas le français dans ce voyage continu.

C'est avec détermination et enthousiasme que j'aborde les six mois qui nous restent avant les élections, et avec le profond espoir que le Québec que j'adore aura la première ministre qui incarne la force, la modernité, l'intelligence et la compassion qu'il mérite. »

- David Birnbaum, député de D'Arcy-McGee

« Je tiens à souligner la grande contribution politique de David. Lors des huit dernières années, il a mis tout son cœur afin de défendre les intérêts des résidents de D'Arcy-McGee. David est un élu engagé dans sa communauté. Il est également un allié de taille pour les causes qui lui tiennent à cœur. Il aura d'ailleurs grandement contribué aux débats en matière de santé mentale et pour l'aide médicale à mourir. En mon nom et pour l'ensemble de tes collègues, tu vas nous manquer. »

- Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

