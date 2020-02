Déclaration de Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier, suite au décès de Jacques Ménard

MONTREAL et TORONTO, le 5 févr. 2020 /CNW/ - C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de L. Jacques Ménard, C.C., G.O.Q., C.O.M., LLD et président émérite, BMO Groupe financier, Québec.

M. Ménard a mené une vie extraordinaire et ses réalisations sont presque trop nombreuses pour être mentionnées. C'était un homme d'affaires visionnaire, un champion pour ses clients, un concurrent formidable, un leader brillant qui a inspiré les autres et a fait avancer les choses, une personne ayant un profond sens civique et un ambassadeur sans égal pour notre organisation.

Sa perte est vivement ressentie par ses nombreux amis et collègues de partout à BMO, au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. En plus de ses nombreuses réussites à BMO, M. Ménard a généreusement donné de son temps et mis ses talents considérables au service de causes communautaires, civiques, provinciales et nationales. Il était un grand philanthrope et un champion des arts, de la santé, de l'éducation et des sports.

Ses réalisations remarquables lui ont valu de nombreux honneurs et la gratitude profonde de son pays. Aujourd'hui, nos pensées et nos condoléances vont à sa femme, Marie-José, et à leur famille.

