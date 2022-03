MONTRÉAL, le 8 mars 2022 /CNW/ - CAE (NYSE: CAE) (TSX: CAE) a annoncé qu'elle suspendait tous ses services et ses activités de formation fournis aux transporteurs et exploitants russes, et aux distributeurs de CAE Santé, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

CAE est touchée par la crise humanitaire en Ukraine, et en guise de solidarité à l'égard du people ukrainien, CAE a cessé de fournir des services de formation aux pilotes de compagnies aériennes russes ainsi qu'aux exploitants d'avions d'affaires et transporteurs de fret dans son réseau de formation. La société a également cessé de vendre des simulateurs à des compagnies aériennes russes et d'en assurer la maintenance, et de desservir les distributeurs de CAE Santé.

Afin de soutenir les opérations d'aide humanitaire aux réfugiés ukrainiens fuyant la guerre, CAE a versé 60 000 $CA à la Croix-Rouge. Jusqu'à présent, les employés de CAE partout dans le monde ont donné plus de 65 000 $CA à la Croix-Rouge, pour un montant total de 125 000 $CA versé par CAE et ses employés. CAE continuera à verser une contribution équivalant à la somme de tous les dons faits par ses employés partout dans le monde jusqu'au 31 mars.

Les employés de CAE en Hongrie et en Pologne ont également donné de leur temps pour soutenir la Croix-Rouge ainsi que pour répondre individuellement aux besoins des réfugiés ukrainiens.

CAE n'a pas d'établissement en Russie. Avant la suspension de ses activités, CAE assurait la maintenance des simulateurs vendus à des transporteurs russes en leur fournissant des pièces de rechange et des services de mise à jour, et formait un certain nombre de pilotes de compagnies aériennes russes dans son réseau mondial de centres de formation.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 11 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

SOURCE CAE INC.

SOURCE CAE INC.