Déclaration : Dans sa quatrième semaine de grève nationale, le STTP présente une offre qui marque un recul important

Les demandes du Syndicat renforcent le statu quo et ajoutent des coûts fixes importants et insoutenables à long terme.

OTTAWA, ON, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Postes Canada a reçu les plus récentes offres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) et est extrêmement déçue que l'intention du Syndicat semble être d'élargir l'écart dans les négociations plutôt que de le réduire.

Nous prenons connaissance des détails des offres pour les unités de négociation urbaine et des Factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS), et communiquerons d'autres renseignements dès que possible. Toutefois, nous ne voulons pas donner de faux espoirs aux personnes touchées - membres de notre personnel, petites entreprises, organismes de bienfaisance et communautés du Nord - qui espéraient une résolution rapide. Au cours des dernières semaines, Postes Canada a fait plusieurs concessions importantes pour combler l'écart et conclure des ententes négociées, mais le Syndicat est revenu à ses demandes initiales ou les a augmentées.

Notre activité de base est le service de livraison. À l'heure où les services postaux du monde entier travaillent de façon constructive pour transformer leur approche de livraison afin de répondre aux besoins en évolution de la clientèle, le STTP formule des demandes qui renforcent le statu quo et ajoutent des coûts fixes importants et insoutenables à long terme. À titre d'exemple, le syndicat continue d'exiger l'embauche du personnel des services d'entretien ménager et d'autres services de soutien contractuels pour en faire des membres du personnel permanent de Postes Canada.

Notre situation financière en déclin

Postes Canada se trouve à une étape charnière de son histoire. À mesure que les pressions financières s'intensifient et s'accélèrent en raison de la grève du STTP, notre rôle de longue date d'infrastructure nationale publique essentielle pour la population et les entreprises canadiennes est plus que jamais menacé.

Postes Canada enregistrera une autre perte importante en 2024, soit la septième perte annuelle consécutive de la Société. Depuis 2018, l'entreprise a perdu plus de 3 milliards de dollars.

Une approche équitable pour assurer notre avenir

Tout au long des négociations, nous avons adopté une approche juste, équilibrée et simple, visant à apporter à notre modèle de livraison la flexibilité grandement nécessaire pour améliorer le service et permettre la croissance de notre secteur Colis, tout en protégeant et en valorisant les personnes qui offrent ce service.

Bien que les détails de nos offres demeurent confidentiels, nous avons mis l'accent sur les éléments suivants :

Accent sur les besoins de notre clientèle

Changements à notre modèle de livraison conçu pour les lettres afin de permettre un service de livraison fiable et abordable la fin de semaine ainsi que d'autres améliorations.

Maintien de notre effectif de livraison en grande partie à temps plein tout en créant des postes à temps partiel la fin de semaine - et en offrant des avantages sociaux, des heures garanties et des possibilités d'avancement au personnel temporaire.

Accent sur de bons emplois pour notre personnel en protégeant ce qu'il a déjà

(plus de détails dans le résumé ci-joint)

Augmentations salariales supérieures à nos offres précédentes. Environ 70 % du personnel actuel se situe au maximum de l'échelle salariale actuelle et gagne plus de 30 $ l'heure, en plus des heures supplémentaires et des paiements d'indemnité de vie chère.

Octroi de bonnes prestations de retraite.

Maintien de jusqu'à sept semaines de vacances et 13 jours de congé pour raisons personnelles.

Maintien des rigoureuses dispositions en matière de sécurité d'emploi.

RÉSUMÉ : Un résumé portant sur les salaires et les avantages sociaux de la dernière convention collective est inclus.

