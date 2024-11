GATINEAU, QC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Pour donner le coup d'envoi à sa participation au Sommet des dirigeants mondiaux sur l'action climatique à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29), à Bakou, en Azerbaïdjan, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a fait la déclaration suivante pour lancer GAIA, une nouvelle plateforme de financement qui mobilisera des investissements axés sur les changements climatiques dans les régions vulnérables. Favoriser la résilience de ces régions est essentiel à nos efforts collectifs mondiaux pour lutter contre les changements climatiques et assurer un avenir durable pour tout le monde.

« Le Canada s'est présenté à la COP29 en étant prêt à établir un nouvel objectif et de nouvelles sources pour mobiliser le financement climatique nécessaire afin d'appuyer les efforts déployés par les pays en développement pour s'attaquer aux causes et aux répercussions des changements climatiques.

« Certains des pires effets des changements climatiques se font sentir dans les pays en développement de l'hémisphère sud, qu'il s'agisse des ouragans qui ont frappé les Caraïbes, de l'élévation du niveau de la mer qui affecte les petits pays insulaires ou des conditions de sécheresse qui menacent les moyens de subsistance de plusieurs. Le financement pour le climat est un outil essentiel pour combler les lacunes dans l'aide apportée aux peuples qui sont les moins responsables des changements climatiques; des projets novateurs pourraient grandement les aider à faire face à la situation. Les partenaires de nombreux pays en développement réclament des investissements accessibles pour financer des solutions qui répondront aux besoins d'adaptation et d'atténuation.

« Aujourd'hui, le Canada annonce le lancement de GAIA, une nouvelle plateforme de financement mixte novatrice de 1,48 milliard de dollars américains qui vise à accroître la disponibilité du financement pour le climat afin de soutenir des projets d'action climatique à fort impact dans quelque 25 marchés émergents et économies en développement. Soixante-dix pour cent des fonds de la plateforme serviront à soutenir des projets d'adaptation, et vingt-cinq pour cent seront investis dans les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés.

« Cofondée par FinDev Canada en partenariat avec Mitsubishi Financial Group, avec un investissement clé du Fonds vert pour le climat, GAIA réunit des capitaux et de l'expertise publics et privés fort nécessaires pour agir différemment en matière de financement climatique. Le Canada fait preuve de leadership et d'innovation dans son financement de la lutte contre les changements climatiques. GAIA en est un excellent exemple, et c'est un modèle qui peut être reproduit pour mobiliser des fonds provenant d'une variété de sources et de partenariats afin d'atteindre nos objectifs de financement climatique. Des modèles de financement novateurs et accessibles comme celui-ci sont nécessaires pour accroître le financement de la lutte contre les changements climatiques et répondre aux besoins mondiaux croissants.

« Il s'agit d'une initiative extrêmement intéressante qui répond directement aux besoins des marchés émergents et des économies en développement. Le Canada a hâte de voir l'éventail des projets financés qui donneront aux populations des pays en développement un sentiment plus grand de sécurité et de bien-être face à un climat en rapide évolution. »

Faits en bref

Un déficit de financement de 2 billions de dollars américains est enregistré chaque année par rapport aux investissements requis pour soutenir les marchés émergents et les économies en développement afin de respecter l'Accord de Paris .

. GAIA permet le déploiement de prêts à long terme pour les investissements dans l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs répercussions, à partir de sources non disponibles auparavant pour les marchés qui en avaient le plus besoin. GAIA rassemble des capitaux commerciaux, des capitaux concessionnels et des capitaux de subventions pour créer quelque chose de nouveau.

Voici comment seront répartis les fonds de la plateforme parmi les quelque 25 marchés en développement visés par GAIA : 25 p. 100 de la plateforme sera consacrée aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, tandis que 70 p. 100 de la plateforme sera consacrée à l'adaptation. La structure et l'intention de cette plateforme répondent aux demandes du marché et s'attaquent aux obstacles critiques qui limitent les investissements du secteur privé dans les projets climatiques au sein des marchés émergents.

GAIA comprend un programme d'assistance technique qui soutiendra des projets bancables et admissibles. Le programme d'assistance technique offrira des services consultatifs et du soutien au renforcement des capacités pour améliorer les normes environnementales et sociales des projets, renforcer la justification et la mise en œuvre des répercussions visées et veiller à ce que les projets répondent aux critères d'investissement du fonds afin de produire des effets significatifs sur le climat.

Les partenaires de financement de la plateforme GAIA sont FinDev Canada, Mitsubishi Financial Group, le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial et le soutien versé par le nouveau mécanisme de financement concessionnel géré par FinDev Canada qui a récemment été annoncé par le premier ministre au Sommet du G7 de juin 2024.

FinDev Canada est l'institution financière de développement bilatérale du Canada qui soutient le développement en mobilisant le secteur privé. FinDev fournit des produits de financement et d'investissement, y compris des solutions de financement mixte, ainsi qu'une assistance et des connaissances techniques, afin de promouvoir une croissance durable et inclusive dans les marchés émergents et les économies en développement, conformément aux objectifs de développement durable et aux engagements de l'Accord de Paris . FinDev Canada est une filiale à part entière d'Exportation et développement Canada.

